Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Żupiński wraca do ścigania

Niedzielne zmagania w ramach ósmej kolejki PGE Ekstraligi rozpoczniemy w Zielonej Górze. Przy W69 realnie zagrożony spadkiem Marwis.pl Falubaz ugości eWinner Apatora Toruń. Gospodarze nie mają już miejsca na wpadkę i każda kolejna przegrana przybliży ich do pierwszej ligi. Zdaje się, że na dobre miejsce w zestawieniu miejscowych wywalczył sobie Mateusz Tonder. 21-latek zachwycił w ostatnim pojedynku przeciwko Betard Sparcie i to właśnie on za kilka dni wystartuje z numerem dwunastym. Do zestawienia gości powróci z kolei Karol Żupiński, a pod ósemką kibice zgromadzeni na trybunach ujrzą tradycyjnie Roberta Lamberta.

Awizowane składy na mecz Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 9. Matej Zagar, 10. Max Fricke, 11. Piotr Protasiewicz, 12. Mateusz Tonder, 13. Patryk Dudek, 14. Nile Tufft, 15. Fabian Ragus

eWinner Apator Toruń: 1. Paweł Przedpełski, 2. Adrian Miedziński, 3. Petr Chlupac, 4. Chris Holder, 5. Jack Holder, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Karol Żupiński

Początek meczu w niedzielę 6 czerwca o godzinie 16:30.

Prawdziwym hitem ósmej rundy najlepszej ligi świata będzie jednak starcie w Gorzowie, gdzie Fogo Unia chce wziąć odwet na Moje Bermudy Stali za porażkę na inaugurację sezonu. Gospodarze wieczornego starcia pomimo ostatniego zwycięstwa na torunianami nie są w dobrych nastrojach. Po pierwsze - dziesięć punktów przewagi nie daje im jeszcze pewnego punktu bonusowego, a po drugie - wciąż mają w pamięci szczególnie domową porażkę z Eltrox Włókniarzem. Wcale nie lepiej jest w Lesznie. Podopieczni Piotra Barona polegli w poniedziałek w Lublinie, więc kolejna strata punktów może zadecydować o potencjalnym awansie do fazy play-off. W składach bez większych zmian. Stanisław Chomski ponownie postawił na Marcusa Birkemose. Czy oznacza to koniec jazdy Rafała Karczmarza w PGE Ekstralidze? Ciężko jeszcze na to pytanie odpowiedzieć.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak, 10. Marcus Birkemose, 11. Martin Vaculik, 12. Anders Thomsen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Jasiński, 15. Kamil Nowacki

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Damian Ratajczak, 7. Kacper Pludra

Początek meczu w niedzielę 6 czerwca o godzinie 19:15.

