W najbliższą niedzielę zakończymy szóstą rundę zmagań PGE Ekstraligi. 16 maja kibice zgromadzeni przed telewizorami oraz na trybunach będą mogli podziwiać starcie eWinner Apatora z Eltrox Włókniarzem oraz Betard Sparty z Moje Bermudy Stalą. Trenerzy czterech ekip wybrali już awizowane zestawienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Sąd nad Świderskim! Wideo INTERIA.TV

Reklama

Niedzielne emocje z najlepszą ligą świata rozpoczniemy w Toruniu. Na Motoarenie rozpędzony ostatnimi sukcesami eWinner Apator w arcyważnym pojedynku zmierzy się z Eltrox Włókniarzem. Częstochowianie wciąż nie mogą znaleźć odpowiedniego rytmu, czego dowodem jest ich ostatnia domowa porażka z osłabioną Betard Spartą Wrocław. "Lwy" jeżeli chcą myśleć o awansie do fazy play-off, 16 maja muszą rozprawić się ze swoim przeciwnikiem, a nie będzie to wcale takie łatwe zadanie. Oba zespoły wystąpią w najsilniejszych składach. W zestawieniu gospodarzy za Justina Stolpa pojawi się z całą pewnością Karol Żupiński. Z kolei do składu przyjezdnych powróci Bartłomiej Kowalski.

Reklama

Awizowane składy na mecz eWinner Apator Toruń - Eltrox Włókniarz Częsotchowa:

eWinner Apator Toruń: 9. Paweł Przedpełski, 10. Jack Holder, 11. Adrian Miedziński, 12. Petr Chlupac, 13. Chris Holder, 14. Justin Stolp, 15. Krzysztof Lewandowski

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Jonas Jeppesen, 3. Bartosz Smektała, 4. Kacper Woryna, 5. Fredrik Lindgren, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Bartłomiej Kowalski

Początek meczu w niedzielę 16 maja o godzinie 15:15

Szóstą kolejkę PGE Ekstraligi zakończymy we Wrocławiu. Tamtejsza Betard Sparta skrzyżuje rękawice z Moje Bermudy Stalą. Miejscowi do pojedynku przystąpią w świetnych nastrojach, bowiem całkiem niedawno w Częstochowie rozprawili się z Eltrox Włókniarzem, a ponadto są wielkie szanse na powrót Taia Woffindena do meczowego składu. Zabraknie w nim Przemysława Liszki, a za niego kibice będą mogli podziwiać Mateusza Panicza. U gości po przerwie spowodowanej kontuzją na motocyklu ponownie pojawi się Kamil Nowacki. Nasza uwagę zwraca również nazwisko Marcusa Birkemose pod numerem czwartym, który zajmie miejsce Rafała Karczmarza.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów:

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden, 10. Maciej Janowski, 11. Gleb Czugunow, 12. Daniel Bewley, 13. Artiom Łaguta, 14. Mateusz Panicz, 15. Michał Curzytek

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Marcus Birkemose, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Jasiński, 7. Kamil Nowacki

Początek meczu w niedzielę 16 maja o godzinie 19:45

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź