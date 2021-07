Walka o utrzymanie wkracza w decydującą fazę. 4 lipca na torze w Grudziądzu spotkają się ze sobą ZOOLeszcz DPV Logistic GKM i eWinner Apator. Gospodarze, by wciąż pozostać w grze, muszą pokonać przyjezdnych z Torunia. Na pozór łatwe zadanie może okazać się jednak trudne do zrealizowania. Przyjezdni są bowiem podrażnieni ostatnią domową porażką z Fogo Unią i w niedzielę zrobią wszystko, by wrócić do Torunia z trzema punktami na koncie. W awizowanym składzie gości brakuje Karola Żupińskiego. Wielce prawdopodobne, że wychowanek Wybrzeża po raz kolejny w tym sezonie dostanie wolne od trenera Tomasza Bajerskiego. U gospodarzy bez większej rewolucji.

Reklama

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń:

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Roman Lachbaum, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Kenneth Bjerre, 13. Nicki Pedersen, 14. Mateusz Bartkowiak, 15. Denis Zieliński

eWinner Apator Toruń: 1. Paweł Przedpełski, 2. Jack Holder, 3. Chris Holder, 4. Adrian Miedziński, 5. Petr Chlupac, 6. Kacper Makowski, 7. Krzysztof Lewandowski

Początek meczu w niedzielę 4 lipca o godzinie 16:30.

Prawdziwą wisienką na torcie będzie starcie w Lesznie, gdzie Fogo Unia podejmie rozpędzoną Betard Spartę. Podopieczni Piotra Barona, aby znaleźć się w wymarzonej fazie play-off nie mogą przegrać tego pojedynku, a najlepszym rozwiązaniem byłoby zainkasowanie punktu bonusowego. Do tego potrzeba im jednak minimum sześciopunktowego zwycięstwa. Wrocławianie na teren mistrzów Polski przyjadą w dobrych nastrojach. Żużlowcy prowadzeni przez Dariusza Śledzia znajdują się na czele tabeli i nawet porażka nie powinna skomplikować ich sytuacji. Tak czy inaczej, kibiców zgromadzonych na stadionie imienia Alfreda Smoczyka i tych przed telewizorami czeka istny hit całej ligi.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław:

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Kacper Pludra, 15. Damian Ratajczak

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden, 2. Gleb Czugunow, 3. Artiom Łaguta, 4. Daniel Bewley, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek

Początek meczu w niedzielę 4 lipca o godzinie 19:15.

Paulina Czarnota-Bojarska zaprasza na codzienny program o Euro - Oglądaj teraz!



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!