Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Stal w końcu w najmocniejszym zestawieniu

Walkę o wielki finał najlepszej ligi świata rozpoczniemy w Gorzowie, gdzie miejscowa Moje Bermudy Stal skrzyżuje rękawice z Motorem. Zdecydowanym faworytem do odniesienia zwycięstwa są rzecz jasna gospodarze. Podopieczni Stanisława Chomskiego co prawda mieli ostatnio gorszy okres i przytrafiły im się dwie porażki z rzędu, ale w najbliższą niedzielę na motocyklu ponownie zobaczymy Martina Vaculika oraz Szymona Woźniaka. Ponadto po kilkutygodniowej przerwie kibicom zaprezentuje się Kamil Nowacki. Inny wynik niż triumf gospodarzy potraktujemy więc jako nie lada niespodziankę.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Kamil Nowacki, 15. Wiktor Jasiński

Motor Lublin: 1. Mikkel Michelsen, 2. Mark Karion, 3. Jarosław Hampel, 4. Krzysztof Buczkowski, 5 Grigorij Łaguta, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak

Początek meczu w niedzielę 5 września o godzinie 16:30.

Kilka minut po zakończeniu starcia w województwie lubuskim przeniesiemy się nieco na południe, a dokładniej do Leszna. Fogo Unia stoi przed nie lada wyzwaniem w postaci pokonania gwiazdorskiej Betard Sparty. Wrocławianie zdominowali rundę zasadniczą i przez bukmacherów stawiani są jako główny kandydat do wywalczenia złotych medali drużynowych mistrzostw kraju. Nie należy jednak zapominać, iż tytułu bronią żużlowcy prowadzeni przez Piotra Barona. Tym bardziej na własnym obiekcie zrobią oni wszystko, by na przyszłotygodniowy rewanż wybrać się z co najmniej kilkupunktową zaliczką.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław:

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Krzysztof Sadurski, 15. Damian Ratajczak

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden, 2. Gleb Czugunow, 3. Artiom Łaguta, 4. Mateusz Panicz, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek

Początek meczu w niedzielę 5 września o godzinie 19:15.