Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Stal wciąż bez podstawowego juniora

O ile pogoda pozwoli, w najbliższą niedzielę zamkniemy czwartą kolejkę zmagań w PGE Ekstralidze. Kibice przed telewizorami tego dnia zobaczą starcie Moje Bermudy Stali z Eltrox Włókniarzem oraz pojedynek Betard Sparty z Fogo Unią. Trenerzy wszystkich czterech ekip desygnowali już awizowane zestawienia. Tym razem obyło się bez niespodzianek.

Najpierw oczy całego kraju zwrócone będą na Gorzów, gdzie Moje Bermudy Stal skrzyżuje rękawice z Eltrox Włókniarzem. Gospodarze w tym sezonie idą jak burza i ani razu nie zaznali goryczy porażki. Trener Stanisław Chomski postanowił dać kolejną szansę Marcusowi Birkemose. Duńczyk tydzień temu pokazał się z dość przyzwoitej strony w Grudziądzu, więc taka decyzja nie powinna dziwić. W spotkaniu nie wystąpi z kolei Kamil Nowacki, który wciąż leczy uraz barku z zeszłego tygodnia.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Bartosz Zmarzlik, 10. Anders Thomsen, 11. Szymon Woźniak, 12. Marcus Birkemose, 13. Martin Vaculik, 14. Wiktor Jasiński, 15. Kamil Pytlewski

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Jonas Jeppesen, 3. Bartosz Smektała, 4. Kacper Woryna, 5. Fredrik Lindgren, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Bartłomiej Kowalski

Początek meczu w niedzielę 2 maja o godzinie 16:30

Niedzielę z najlepszą ligą świata zakończymy we Wrocławiu, gdzie odbędzie się szlagierowe starcie pomiędzy miejscową Betard Spartą a Fogo Unią. Gospodarze podobnie jak w meczu z Motorem będą stosować zastępstwo zawodnika za kontuzjowanego Taia Woffindena. Przyjezdni mają do dyspozycji wszystkich najlepszych żużlowców i przyjadą na trudny teren w najsilniejszym składzie. Kibice mogą spodziewać się ciekawego widowiska, bowiem podopieczni Dariusza Śledzia zrobią wszystko co w swojej mocy by zmazać ubiegłotygodniową plamę z Grudziądza i Lublina.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden, 10. Maciej Janowski, 11. Daniel Bewley, 12. Gleb Czugunow, 13. Artiom Łaguta, 14. Michał Curzytek, 15. Przemysław Liszka

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Kacper Pludra, 7. Krzysztof Sadurski

Początek meczu w niedzielę 2 maja o godzinie 19:15

