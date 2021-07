Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Sparta wykorzysta osłabienie Stali?

Niedzielę z PGE Ekstraligą rozpoczniemy od fantastycznie zapowiadającego się spotkania w Zielonej Górze. Marwis.pl Falubaz wciąż nie jest pewien utrzymania w elicie. Podopieczni Piotra Żyto mogą znacznie poprawić sytuację i uciec spod topora, ale aby to się stało muszą koniecznie pokonać Fogo Unię. Zielonogórzanie co prawda mają przewagę własnych ścian, jednak pamiętajmy, że goście to aktualni drużynowi mistrzowie Polski. Co warte dodania, leszczynianie nadal nie są pewni swego w kontekście awansu do fazy play-off, więc zrobią wszystko, by wyjechać z W69 z uśmiechem na ustach.

Awizowane składy na mecz Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 9. Matej Zagar, 10. Max Fricke, 11. Piotr Protasiewicz, 12. Mateusz Tonder, 13. Patryk Dudek, 14. Jakub Osyczka, 15. Nile Tufft

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Szymon Szlauderbach, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Damian Ratajczak, 7. Kacper Pludra

Początek meczu w niedzielę 1 sierpnia o godzinie 16:30.

Wieczorem z Zielonej Góry przeniesiemy się o mniej więcej 100 kilometrów na północ, czyli do Gorzowa Wielkopolskiego. W hicie trzynastej kolejki najlepszej ligi świata Moje Bermudy Stal skrzyżuje rękawice z Betard Spartą. Gospodarzy czeka chyba największe wyzwanie w obecnie trwającym sezonie PGE Ekstraligi, ponieważ do starcia z liderem rozgrywek przystąpią dwóch podstawowych juniorów - Wiktora Jasińskiego oraz Kamila Nowackiego. Poza tym drobny uraz wciąż doskwiera jednemu z ich liderów - Andersowi Thomsenowi. Wrocławianie z pewnością będą chcieli wykorzystać słabość rywala i dopisać sobie do tabeli trzy duże punkty na wagę zwycięstwa w rundzie zasadniczej.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oliwier Ralcewicz, 15. Kamil Pytlewski

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden, 2. Gleb Czugunow, 3. Artiom Łaguta, 4. Daniel Bewley, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek

Początek meczu w niedzielę 1 sierpnia o godzinie 19:15.