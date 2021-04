Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Jak zadebiutuje Marcus Birkemose?

W najbliższą niedzielę fanów zgromadzonych przed telewizorami tradycyjnie czekają dwa spotkania w ramach PGE Ekstraligi. 25 kwietnia oczy całej żużlowej Polski będą zwrócone na Grudziądz i Lublin. Kibice zadają sobie przede wszystkim pytanie, jak w swoim debiucie w barwach Stali spisze się Marcus Birkemose.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Czy przeszkadza nam śpiewający żużlowiec? INTERIA.TV

Reklama

Niedzielne zmagania najlepszej ligi świata zainaugurujemy spotkaniem w Grudziądzu, gdzie ZOOleszcz DPV Logistic GKM zmierzy się z Moje Bermudy Stalą. Na papierze to goście wydają się murowanym faworytem do zwycięstwa. Historia przemawia jednak za grudziądzanami, którzy odkąd awansowali do PGE Ekstraligi ani razu nie ulegli u siebie zespołowi z Gorzowa. Wydarzenie meczu? Z pewnością debiut Marcusa Birkemose w żółto-niebieskich barwach.

Reklama

Awizowane składy na mecz ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Moje Bermudy Stal Gorzów

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Krzysztof Kasprzak, 10. Kenneth Bjerre, 11. Norbert Krakowiak, 12. Przemysław Pawlicki, 13. Nicki Pedersen, 14. Mateusz Bartkowiak, 15. Denis Zieliński

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Marcus Birkemose, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Kamil Nowacki, 7. Wiktor Jasiński

Początek meczu w niedzielę 25 kwietnia o godzinie 16:30

Trzecią rundę zmagań PGE Ekstraligi zamkniemy z kolei w Lublinie, gdzie Motor na własnym torze podejmie Betard Spartę. Wrocławianie znakomicie rozpoczęli tegoroczny sezon, na Stadionie Olimpijskim nie dając żadnych szans eWinner Apatorowi. Lublinianie nie będą jednak chłopcami do bicia. Z Dominikiem Kuberą w składzie gospodarzy stać na równą walkę nawet ze świetnie spisującymi się przeciwnikami. Co prawda wychowanka Unii Leszno nie widać w awizowanym zestawieniu, ale na pewno zajmie on miejsce Marka Kariona.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Motor Lublin: 9. Grigorij Łaguta, 10. Krzysztof Buczkowski, 11. Jarosław Hampel, 12. Mark Karion, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

Betard Sparta Wrocław: 1. Daniel Bewley, 2. Maciej Janowski, 3. Gleb Czugunow, 4. Artiom Łaguta, 5. Tai Woffinden, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek

Początek meczu w niedzielę 25 kwietnia o godzinie 19:15

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź