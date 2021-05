Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Debiut Ratajczaka

23 maja czeka nas kolejna w tym roku niedziela z PGE Ekstraligą. Najpierw Moje Bermudy Stal podejmie Eltrox Włókniarz, a kilka godzin później Betard Sparta zmierzy się z Fogo Unią. Wydarzenie dnia? Debiut Damiana Ratajczaka w barwach mistrzów Polski.

Niedzielne ściganie w najlepszej lidze świata rozpocznie się w Gorzowie. Na stadionie imienia Edwarda Jancarza Moje Bermudy Stal skrzyżuje rękawice z Eltrox Włókniarzem. Murowanym faworytem do zwycięstwa są tutaj oczywiście gospodarze, którzy jak najszybciej chcą powetować niedawne niepowodzenie we Wrocławiu. Do ich zestawienia ponownie powraca Rafał Karczmarz, który zastąpi Marcusa Birkemose. Jak widać Stanisław Chomski wciąż nie może zdecydować się na jednego z nich. U gości bez większych zmian. Wszyscy zwarci i gotowi na ciężki bój.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Bartosz Zmarzlik, 10. Anders Thomsen, 11. Szymon Woźniak, 12. Rafał Karczmarz, 13. Martin Vaculik, 14. Kamil Nowacki, 15. Wiktor Jasiński

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Jonas Jeppesen, 3. Bartosz Smektała, 4. Kacper Woryna, 5. Fredrik Lindgren, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Początek meczu w niedzielę 23 maja o godzinie 16:30.

Na zakończenie dnia czeka nas istna wisienka na torcie, czyli starcie Betard Sparty z Fogo Unią. Miejscowi ewidentnie znajdują się na fali wznoszącej, co pokazały ich niedawne zwycięstwa nad Eltrox Włókniarzem i Moje Bermudy Stalą. To oni jako pierwsi rozprawili się w tym sezonie z gorzowianami. Podobne nastroje panują w Lesznie, gdzie poza wpadką w pierwszej kolejce Fogo Unia odprawia z kwitkiem każdego swojego rywala. Co warto zaznaczyć, w stolicy Dolnego Śląska podopieczni Piotra Barona będą jeszcze silniejsi, bowiem debiut ligowy zaliczy Damian Ratajczak, czyli młodzieżowiec porównywany, którego talent porównywany jest do Bartosza Smektały i Dominika Kubery.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno:

Betard Sparta Wrocław: 9. Artiom Łaguta, 10. Tai Woffinden, 11. Daniel Bewley, 12. Gleb Czugunow, 13. Maciej Janowski, 14. Michał Curzytek, 15. Przemysław Liszka

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Kacper Pludra, 7. Damian Ratajczak

Początek meczu w niedzielę 23 maja o godzinie 19:15.

