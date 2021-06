Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze eWinner 1. Ligi. Kolejka pod znakiem debiutów

Na początek zawitamy do Tarnowa, gdzie osłabiona Unia podejmie ROW Rybnik. Miejscowi nieuchronnie zmierzają ku drugiej lidze i już chyba nie uratuje ich nawet cud. Dodatkowo w ostatnim spotkaniu kontuzji nabawił się Niels Kristian Iversen. "Jaskółki" nie mają więc na co liczyć i wynik inny niż pogrom potraktujemy jako ogromną niespodziankę.

Awizowane składy na mecz Unia Tarnów - ROW Rybnik:

Unia Tarnów: 9. Dawid Lampart, 10. Alexander Woentin, 11. Artur Mroczka, 12. Patryk Zieliński, 13. Rohan Tungate, 14. Dawid Rempała

ROW Rybnik: 1. Kacper Gomólski, 2. Rune Holta, 3. Siergiej Łogaczow, 4. Wiktor Trofimow, 5. Michael Jepsen Jensen, 6. Mateusz Tudzież, 7. Kacper Tkocz

Początek meczu w niedzielę 20 czerwca o godzinie 14:00.

W tym samym czasie w Gdańsku odbędzie się hit dziesiątej rundy eWinner 1. Ligi. Zdunek Wybrzeże umocnione dwoma triumfami z rzędu marzy o pójściu za ciosem i w spotkaniu rewanżowym pragnie pokonać Cellfast Wilki. Podopieczni Eryka Jóźwiaka w poniedziałek rozprawili się z rewelacyjnym beniaminkiem i z pewnością chcą, by w niedzielę historia zatoczyła koło. Goście jednak tanio skóry nie sprzedadzą. Krośnianie jak dotąd przegrali tylko jedno spotkanie wyjazdowe i to na piekielnie trudnym terenie w Rybniku.

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Rasmus Jensen, 10. Krystian Pieszczek, 11. Jakub Jamróg, 12. Michał Gruchalski, 13. Wiktor Kułakow, 14. Piotr Gryszpiński, 15. Alan Szczotka

Cellfast Wilki Krosno: 1. Tobiasz Musielak, 2. Mateusz Szczepaniak, 3. Vaclav Milik, 4. Patryk Wojdyło, 5. Andrzej Lebiediew, 6. , 7. Bartosz Curzytek

Początek meczu w niedzielę 20 czerwca o godzinie 14:00.

Mecz debiutów czeka nas w pierwszej stolicy Polski. Aforti Start skrzyżuje bowiem rękawice z Abramczyk Polonią. Gnieźnianie pierwszy raz w sezonie skorzystają z usług wypożyczonego z Cellfast Wilków Petera Ljunga. U gości z jedynką na plecach zaprezentuje się z kolei Daniel Jeleniewski. Kibice mogą spodziewać się wyrównanego widowiska, ponieważ bydgoszczanie jak do tej pory bardzo dobrze radzą sobie na wyjazdach i kto wie, czy kilka tygodni temu nie pokonaliby nawet ROW-u Rybnik, gdyby nie przykre upadki Grzegorza Zengoty i Davida Bellego.

Awizowane składy na mecz Aforti Start Gniezno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Aforti Start Gniezno: 9. Mirosław Jabłoński, 10. Philip Hellstroem-Baengs, 11. Timo Lahti, 12. Peter Ljung, 13. Oskar Fajfer, 14. , 15. Marcel Studziński

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Daniel Jeleniewski, 2. , 3. Wadim Tarasienko, 4. Adrian Gała, 5. Andreas Lyager, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Nikodem Bartoch, 8. Jewgienij Sajdullin

Początek meczu w niedzielę 20 czerwca o godzinie 16:30.

Na zakończenie dziesiątej rundy zmagań przeniesiemy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Arged Malesa po niemrawym początku nabrała wiatru w żagle i kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Świetną serię gospodarzy w niedzielny wieczór będzie chciała przerwać armia Adama Skórnickiego. Orzeł po dwóch domowych porażkach z rzędu niewątpliwie jest głodny zwycięstw i 20 czerwca zrobi wszystko, by do Łodzi wrócić z przynajmniej jednym punktem do tabeli.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów - Orzeł Łódź:

Arged Malesa Ostrów: 9. Nicolai Klindt, 10. Tomasz Gapiński, 11. Grzegorz Walasek, 12. Daniel Kaczmarek, 13. Oliver Berntzon, 14. Jakub Poczta, 15. Sebastian Szostak

Orzeł Łódź: 1. Marcin Nowak, 2. Brady Kurtz, 3. Norbert Kościuch, 4. Piotr Pióro, 5. Aleksandr Łoktajew, 6. Mateusz Dul, 7. Jakub Sroka

Początek meczu w niedzielę 20 czerwca o godzinie 19:15.

