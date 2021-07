Żużel. Awizowane składy na mecz GKM - Apator. Kasprzak tajną bronią gospodarzy

Krzysztof Kasprzak na dobre wraca do gry. Takie wnioski można wysnuć po niedzielnym finale Indywidualnych Mistrzostw Polski w Lesznie. Wychowanek Unii na swoim macierzystym torze w końcu pojechał tak, jak na wicemistrza świata z 2014 roku przystało. Zawodnik ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u najpierw pozostawił po sobie dobre wrażenie w rundzie zasadniczej, następnie skutecznie przebrnął przez baraż, a w biegu finałowym był o krok od zdobycia cennego medalu. To właśnie 36-latek jako jedyny tego wieczora pokonał triumfatora turnieju - Bartosza Zmarzlika.

Nic więc dziwnego, że doświadczony żużlowiec ponownie znalazł uznanie w oczach trenera Janusza Ślączki i pojawił się w awizowanym zestawieniu grudziądzkiej ekipy na mecz z eWinner Apatorem. Po raz kolejny od żużla odpocznie Paweł Miesiąc. Co prawda w poprzednich meczach spisywał się przyzwoicie, lecz w jego jeździe nie było błysku, a ten kilkanaście godzin temu obserwowaliśmy właśnie u Kasprzaka.

Do trzech razy sztuka

Kibice, jak i działacze ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u liczą na powtórkę rozrywki. Przed nimi mecz o życie, który zadecyduje o utrzymaniu w PGE Ekstralidze. Przegrana z eWinner Apatorem całkowicie przekreśli ich szanse. Z kolei wygrana sprawi, iż grudziądzanie nieco odetchną. Co ciekawe, będzie to już trzecie podejście do tego starcia, a to jeszcze bardziej dodaje dramaturgii.

Na całe szczęście obaj trenerzy mają do dyspozycji wszystkich swoich żużlowców. W awizowanym składzie gospodarzy widoczny jest chociażby Nicki Pedersen. Duńczyk nie tak dawno wraz z prawnikiem skutecznie odroczył zawieszenie w prawach zawodnika. U gości ponownie brakuje Karola Żupińskiego. Młodzieżowiec w ostatnim czasie wyraźnie spuścił z tonu, więc taka a nie inna decyzja nie powinna dziwić. Pod ósemką na pewno pojawi się Robert Lambert.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń:

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Roman Lachbaum, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Kenneth Bjerre, 13. Nicki Pedersen, 14. Mateusz Bartkowiak, 15. Denis Zieliński

eWinner Apator Toruń: 1. Paweł Przedpełski, 2. Jack Holder, 3. Chris Holder, 4. Adrian Miedziński, 5. Petr Chlupac, 6. Kacper Makowski, 7. Krzysztof Lewandowski

Początek meczu we wtorek 13 lipca o godzinie 20:30.