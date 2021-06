Żużel. Awizowane składy na 9. kolejkę eWinner 1. Ligi. Aforti Start bez lidera

Rywalizację na zapleczu PGE Ekstraligi rozpoczniemy w sobotnie popołudnie. Fenomenalny beniaminek z Krosna na własnym torze podejmie wówczas Aforti Start. Gospodarze nie dość, że spisują się w tym sezonie wybornie, to na dodatek omijają ich kontuzje. Tego samego nie można powiedzieć o gościach. W składzie gnieźnian ponownie zabraknie Petera Kildemanda. Duńczyk nabawił się kontuzji startując w jednym ze spotkań w lidze duńskiej i nie wiadomo kiedy dokładnie powróci na tor. Przyjezdni bez jednego ze swoich liderów skazywani są na pożarcie.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno - Aforti Start Gniezno:

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Patryk Wojdyło, 12. Vaclav Milik, 13. Andrzej Lebiediew, 14. Bartosz Curzytek

Aforti Start Gniezno: 1. Peter Kildemand, 2. Frederik Jakobsen, 3. Timo Lahti, 4. Mirosław Jabłoński, 5. Oskar Fajfer 6. Marcel Studziński

Początek meczu w sobotę 5 czerwca o godzinie 16:00.

Kilkanaście minut po ostatniej gonitwie meczu w Krośnie rozpocznie się pojedynek w Łodzi, gdzie Orzeł skrzyżuje rękawice ze Zdunek Wybrzeżem. Gospodarze to jak na razie absolutna rewelacja ligi. Podopieczni Adama Skórnickiego na rozkładzie mają już takie drużyny jak ROW Rybnik, czy chociażby ich sobotni rywal, czyli zespół z Gdańska. Ekipa z nad morza chyba nadal przeżywa kryzys. Ostatnie zwycięstwo przyjezdni odnieśli prawie dwa miesiące temu, a nie tego oczekuje się od faworyta do awansu.

Awizowane składy na mecz Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

Orzeł Łódź: 9. Norbert Kościuch, 10. Marcin Nowak, 11. Piotr Pióro, 12. Aleksandr Łoktajew, 13. Brady Kurtz, 14. Jakub Sroka, 15. Mateusz Dul

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 1. Krystian Pieszczek, 2. Rasmus Jensen, 3. Jakub Jamróg, 4. Michał Gruchalski, 5. Wiktor Kułakow, 6. Alan Szczotka, 7. Piotr Gryszpiński

Początek meczu w sobotę 5 czerwca o godzinie 16:30.

Na kolejne emocje związane z eWinner 1. Ligą przyjdzie nam czekać do niedzieli. To właśnie tego dnia ROW Rybnik zmierzy się z Abramczyk Polonią. Starcie to niewątpliwie można nazwać hitem całej rundy, szczególnie że obie drużyny wystąpią w najmocniejszych zestawieniach. Miejscowi jak najszybciej chcą zapomnieć o niedawnej porażce w Gnieźnie, a bydgoszczanie są ostatnio na fali, co udowodnili ważnym domowym zwycięstwem nad Orłem Łódź.

Awizowane składy na mecz ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

ROW Rybnik: 9. Kacper Gomólski, 10. Rune Holta, 11. Siergiej Łogaczow, 12. Wiktor Trofimow, 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Przemysław Giera, 15. Mateusz Tudzież

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. David Bellego, 2. Grzegorz Zengota, 3. Wadim Tarasienko, 4. Adrian Gała, 5. Andreas Lyager, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Nikodem Bartoch, 8. Jewgienij Sajdullin

Początek meczu w niedzielę 6 czerwca o godzinie 14:00.

Starciem zamykającym dziewiątą rundę zmagań będzie pojedynek Arged Malesy i Unii Tarnów. Ostrowianie podnieśli się już po niemrawym starcie sezonu i pewnie zmierzają ku fazie play-off. Znacząco przybliży ich do niej triumf nad "Jaskółkami". Goście jak do tej pory plasują się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli i bez ani jednego zwycięstwa autostradą zmierzają ku 2. Lidze Żużlowej.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów - Unia Tarnów:

Arged Malesa Ostrów: 9. Nicolai Klindt, 10. Tomasz Gapiński, 11. Daniel Kaczmarek, 12. Grzegorz Walasek, 13. Oliver Berntzon, 14. Jakub Poczta, 15. Sebastian Szostak

Unia Tarnów: 1. Ernest Koza, 2. Artur Mroczka, 3. Rohan Tungate, 4. Oskar Bober, 5. Niels Kristian Iversen, 6. Przemysław Konieczny

Początek meczu w poniedziałek 7 czerwca o godzinie 18:00.

