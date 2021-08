Żużel. Awizowane składy na 14. kolejkę eWinner 1. Ligi. Jepsen Jensen wraca na polskie tory

Czternastą rundę zmagań w eWinner 1. Lidze rozpoczniemy w niedzielę. W pierwszym spotkaniu naprzeciw siebie staną Orzeł Łódź oraz Aforti Start Gniezno. Obie drużyny sąsiadują w ligowej tabeli i aktualnie mają na koncie po trzynaście punktów. Zwycięzca tego starcia zapewni więc sobie szóstą pozycję na koniec sezonu i zakończy rok w dobrych humorach. U gości wciąż brakuje kontuzjowanego Kevina Fajfera, ale za to w spotkaniu wystąpi Mirosław Jabłoński. Miejscowi przystąpią do pojedynku w najmocniejszym zestawieniu.

Awizowane składy na mecz Orzeł Łódź - Aforti Start Gniezno:

Orzeł Łódź: 9. Norbert Kościuch, 10. Marcin Nowak, 11. Aleksandr Łokatjew, 12. Luke Becker, 13. Brady Kurtz, 14. Jakub Sroka, 15. Aleksander Grygolec

Aforti Start Gniezno: 1. Peter Kildemand, 2. Frederik Jakobsen, 3. Timo Lahti, 4. Mirosław Jabłoński, 5. Oskar Fajfer, 6. ?, 7. Mikołaj Czapla

Początek meczu w niedzielę 15 sierpnia o godzinie 16:00.

Również w niedzielę o godzinie 16:00 Zdunek Wybrzeże na własnym obiekcie podejmie Unię Tarnów. Gdańszczanom tylko kataklizm mógłby odebrać trzy "oczka" w starciu z czerwoną latarnią rozgrywek. Na niekorzyść przyjezdnych przemawia również fakt, iż podopieczni Eryka Jóźwiaka wciąż walczą o awans do fazy play-off, więc dadzą z siebie więcej niż sto procent. Świeżo upieczony spadkowicz nad morze przyjedzie jednak z największymi gwiazdami w składzie, na czele z Nielsem Kristianem Iversenem i Rohanem Tungate’em.

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Rasmus Jensen, 10. Krystian Pieszczek, 11. Jakub Jamróg, 12. Drew Kemp, 13. Wiktor Kułakow, 14. Piotr Gryszpiński, 15. Alan Szczotka

Unia Tarnów: 1. Artur Mroczka, 2. Ernest Koza, 3. Niels Kristian Iversen, 4. Oskar Bober, 5. Rohan Tungate, 6. Dawid Rempała, 7. ?

Początek meczu w niedzielę 15 sierpnia o godzinie 16:00.

Jeden z hitów kolejki czeka nas w Ostrowie, gdzie miejscowa Arged Malesa zmierzy się z Abramczyk Polonią. Bydgoszczanie podobnie jak gdańszczanie nie mogą być pewni swego i aby we wrześniu powalczyć o awans do PGE Ekstraligi muszą po prostu zwyciężyć na piekielnie trudnym terenie. Nie będzie to wcale łatwe zadanie. Po pierwsze - gospodarze mają przewagę własnych ścian. Po drugie - goście wybiorą się na teren rywala bez kontuzjowanego Grzegorza Zengoty.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz

Arged Malesa Ostrów: 9. Nicolai Klindt, 10. Tomasz Gapiński, 11. Oliver Berntzon, 12. Patrick Hansen, 13. Grzegorz Walasek, 14. Kacper Grzelak, 15. Sebastian Szostak

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Daniel Jeleniewski, 2. Andreas Lyager, 3. Wadim Tarasienko, 4. Adrian Gała, 5. David Bellego, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Nikodem Bartoch, 8. Jewgienij Sajdullin

Początek meczu w niedzielę 15 sierpnia o godzinie 18:30.

Na zakończenie czternastej rundy rękawice skrzyżują ze sobą dwie czołowe drużyny eWinner 1. Ligi, czyli Cellfast Wilki i ROW. Z racji tego iż obie ekipy mają po tyle samo punktów, lepsza drużyna przystąpi do fazy play-off jako triumfator sezonu zasadniczego. O ile beniaminek z Krosna poza nieobecnością Patryka Wojdyły nie ma większych problemów ze składem, o tyle rybniczanie wystąpią bez jednego z podstawowych zawodników - Siergieja Łogaczowa, który zmaga się z koronawirusem. W poniedziałkowy wieczór do rywalizacji na polskich torach powróci także Michael Jepsen Jensen. Duńczyk po paru dobrych występach w lidze szwedzkiej ponownie zyskał uznanie w oczach trenera Marka Cieślaka. Niewykluczony jest też udział w meczu Pontusa Aspgrena. Szwed może bowiem wskoczyć w miejsce awizowanego Leona Flinta.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno - ROW Rybnik:

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Marko Lewiszyn, 12. Vaclav Milik, 13. Andrzej Lebiediew, 14. Jakub Janik, 15. Aleks Rydlewski

ROW Rybnik: 1. Michael Jepsen Jensen, 2. Kacper Gomólski, 3. Wiktor Trofimow, 4. Leon Flint, 5. Rune Holta, 6. Mateusz Tudzież, 7. Paweł Trześniewski

Początek meczu w poniedziałek 16 sierpnia o godzinie 20:15.