Rywalizację w dwunastej rundzie zmagań na zapleczu PGE Ekstraligi rozpoczniemy meczem w Tarnowie, gdzie miejscowa Unia zmierzy się z Abramczyk Polonią. Faworytem do zgarnięcia pełnej puli są tutaj niewątpliwie goście, których dodatkowo napędziły dwa domowe zwycięstwa nad Zdunek Wybrzeżem oraz Aforti Startem. Gospodarze praktycznie pogodzili się już ze spadkiem i cudem będzie, jeśli nawiążą równorzędną walkę z przeciwnikami.

Awizowane składy na mecz Unia Tarnów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Unia Tarnów: 9. Ernest Koza, 10. Oskar Bober, 11. Patryk Zieliński, 12. Artur Mroczka, 13. Dawid Lampart, 14. , 15. Przemysław Konieczny

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Grzegorz Zengota, 2. Andreas Lyager, 3. David Bellego, 4. , 5. Wadim Tarasienko, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Nikodem Bartoch

Początek meczu w sobotę 17 lipca o godzinie 16:00.

Dokończenie kolejki nastąpi w niedzielę. W pierwszym pojedynku naprzeciw siebie staną Orzeł oraz Cellfast Wilki. Łodzianie w aktualnie trwającym sezonie w meczach u siebie spisują się wyśmienicie i jak do tej pory na torze przy ulicy 6 Sierpnia polegli tylko dwukrotnie. 18 lipca na ich teren zawita jednak wymagający rywal. Beniaminek z Krosna zrobi wszystko, by wrócić do domu z przynajmniej jednym punktem.

Awizowane składy na mecz Orzeł Łódź - Cellfast Wilki Krosno:

Orzeł Łódź: 9. Marcin Nowak, 10. Aleksandr Łoktajew, 11. Norbert Kościuch, 12. Piotr Pióro, 13. Brady Kurtz, 14. Jakub Sroka, 15. Mateusz Dul

Cellfast Wilki Krosno: 1. Tobiasz Musielak, 2. Mateusz Szczepaniak, 3. Vaclav Milik, 4. Patryk Wojdyło, 5. Andrzej Lebiediew, 6. Bartosz Curzytek, 7. Aleks Rydlewski

Początek meczu w niedzielę 18 lipca o godzinie 14:00.

Z Łodzi ekspresowo przeniesiemy się do Gdańska. Na północy kraju Zdunek Wybrzeże podejmie Aforti Start. Miejscowi wciąż są w grze o awans do fazy-play off, a aby się tam znaleźć w najbliższą niedzielę po prostu muszą pokonać gości z pierwszej stolicy Polski. Kibice z Gdańska mogą śmiało liczyć na sukces, bowiem podopieczni Eryka Jóźwiaka chyba już przeprosili się z własnym torem. Ponadto gnieźnianie nie znajdują się ostatnio w wymarzonej formie.

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Aforti Start Gniezno:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Rasmus Jensen, 10. Krystian Pieszczek, 11. Jakub Jamróg, 12. Michał Gruchalski, 13. Wiktor Kułakow, 14. Piotr Gryszpiński, 15. Alan Szczotka

Aforti Start Gniezno: 1. Peter Kildemand, 2. , 3. Oskar Fajfer, 4. Kevin Fajfer, 5. Timo Lahti, 6. Marcel Studziński, 7. Mikołaj Czapla

Początek meczu w niedzielę 18 lipca o godzinie 16:30.

Dwunastą rundę eWinner 1. Ligi zakończymy istnym hitem kolejki w Ostrowie, gdzie Arged Malesa Ostrów skrzyżuje rękawice z ROW-em Rybnik. Pierwszy mecz między tymi drużynami zakończył się dość niespodziewanym zwycięstwem Mariusza Staszewskiego i spółki. Marek Cieślak oraz jego żużlowcy pragną więc szybko zrewanżować się za ostatnie niepowodzenie. Co ciekawe, w awizowanym zestawieniu przyjezdnych po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się Pontus Aspgren. Rewelacyjnie spisujący się w swojej rodzimej lidze Szwed najprawdopodobniej wystąpi za Michaela Jepsena Jensena.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów - ROW Rybnik:

Arged Malesa Ostrów: 9. Nicolai Klindt, 10. Tomasz Gapiński, 11. Oliver Berntzon, 12. Daniel Kaczmarek, 13. Grzegorz Walasek, 14. Kacper Grzelak, 15. Sebastian Szostak]

ROW Rybnik: 1. Kacper Gomólski, 2. Rune Holta, 3. Siergiej Łogaczow, 4. Wiktor Trofimow, 5. Pontus Aspgren, 6. Mateusz Tudzież, 7. Błażej Wypior

Początek meczu w niedzielę 18 lipca o godzinie 19:15.