Żużel. Awizowane składy na 11. kolejkę eWinner 1. Ligi. Unii Tarnów nie pomoże nawet cud

Zmagania w jedenastej kolejce eWinner 1. Ligi rozpoczniemy w Krośnie, gdzie miejscowe Cellfast Wilki skrzyżują rękawice z Arged Malesą. To niewątpliwie jeden z hitów całej kolejki, ponieważ obie drużyny plasują się aktualnie w najlepszej trójce rozgrywek. Faworytem do zgarnięcia dwóch dużych punktów są niewątpliwie gospodarze, jednak ostrowianie całkiem niedawno rozprawili się z ROW-em Rybnik i to na terenie rywala.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno - Arged Malesa Ostrów:

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Patryk Wojdyło, 12. Vaclav Milik, 13. Andrzej Lebiediew, 14. , 15. Bartosz Curzytek

Arged Malesa Ostrów: 1. Nicolai Klindt, 2. Daniel Kaczmarek, 3. Grzegorz Walasek, 4. Tomasz Gapiński, 5. Oliver Berntzon, 6. Sebastian Szostak, 7. Jakub Poczta

Początek meczu w niedzielę 4 lipca o godzinie 14:00.

Równolegle do meczu Cellfast Wilków z Arged Malesą rozegrane zostanie spotkanie w Gnieźnie. W pierwszej stolicy Polski Aforti Start podejmie Unię Tarnów. Wyraźnym faworytem w tym starciu są gospodarze, którzy na wielkim spokoju powinni rozprawić się z gośćmi różnicą przynajmniej dwudziestu punktów. Dodatkowym atutem miejscowych jest fakt, iż wystąpią w swoim najsilniejszym zestawieniu, w przeciwieństwie do przyjezdnych, u których nadal brakuje leczącego kontuzję Nielsa Kristiana Iversena.

Awizowane składy na mecz Aforti Start Gniezno - Unia Tarnów:

Aforti Start Gniezno: 9. Frederik Jakobsen, 10. Peter Kildemand, 11. Kevin Fajfer, 12. Oskar Fajfer, 13. Timo Lahti, 14. Mikołaj Czapla, 15. Marcel Studziński

Unia Tarnów: 1. Dawid Lampart, 2. Alexander Woentin, 3. Artur Mroczka, 4. Patryk Zieliński, 5. Rohan Tungate, 6. Dawid Rempała, 7. Przemysław Konieczny

Początek meczu w niedzielę 4 lipca o godzinie 14:00.

Awizowane składy na mecze ROW Rybnik - Orzeł Łódź oraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk pojawią się niebawem.

