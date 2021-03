​Żużel. Artiom Łaguta zakażony koronawirusem!

Betard Sparta Wrocław poinformowała, że jeden z zawodników otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Chodzi o Artioma Łagutę, który trafił na Dolny Śląsk w listopadowym oknie transferowym.

Artiom Łaguta to kolejny żużlowiec, u którego zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Jeszcze we wtorek na oficjalnej stronie Betard Sparty został opublikowany wywiad z Rosjaninem. - Powiem szczerze, że choć przestrzegam wszystkich zasad sanitarnych, to staram się nie myśleć cały czas o koronawirusie. To nie jest dobre dla psychiki. Mam wśród swoich znajomych osoby, które chorowały na COVID-19, ale na szczęście wszyscy już wyzdrowieli i czują się dobrze. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że wirus jest groźny i nie wszyscy go pokonują. Jeśli będzie taka możliwość, to na pewno się zaszczepię - mówił.



Niestety, przestrzeganie zasad sanitarnych nie uchroniło żużlowca przed zakażeniem. Uczestnik cyklu Grand Prix zabrał już głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Betard Sparta poinformowała, że żużlowiec przebywa w Bydgoszczy i nie miał w ostatnim czasie kontaktu z resztą drużyny.

