Mało kto się spodziewał w 2021 roku, że to właśnie Artiom Łaguta będzie najgroźniejszym rywalem Bartosza Zmarzlika w walce o tytuł mistrza świata. Rosjanin był uznaną marką, ale nie należącą do ścisłej czołówki światowej. Kibice obejrzeli znakomitą rywalizację dwóch zawodników, którzy zdeklasowali resztę stawki. Wszystko rozstrzygnęło się na Motoarenie w Toruniu, gdzie Łaguta przypieczętował złoto. Tylko jemu udało się pokonać Zmarzlika w Grand Prix w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ta wojna zmieniła wszystko. Skandaliczne zachowanie żony rosyjskiego mistrza

Wszystko to zeszło na dalszy plan, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Konflikt zbrojny rozpoczął się równe dwa lata temu i nie wygląda na to, żeby miał się szybko zakończyć. Opinia publiczna nie pozostawiła działaczom wyboru. F IM oraz Ekstraliga zdecydowała wówczas, że Rosja nie zostają zawieszeni. W gruncie rzeczy ta decyzja zakończyła kariery rosyjskim zawodnikom, którzy nie mieli polskiego paszportu.

Łaguta chce śpiewać polski hymn

Rosjanie z polskim paszportem na tor wrócili w ubiegłym sezonie po roku przerwy. Dopuszczono ich do ligi polskiej, angielskiej, a od niedawna również do szwedzkiej. Nie ma jednak mowy o cyklu Grand Prix lub Tauron SEC. Polscy działacze nie wyobrażają sobie, żeby na przykład Łaguta śpiewał ich hymn po wygranych zawodach, kiedy na Ukrainie dalej trwa wojna. Zupełnie inne spostrzeżenie na ten temat ma sam zawodnik.

W zasadzie Łaguta jako jedyny cały czas podgrzewa temat swoich startów w Grand Prix. W listopadzie powiedział, że nie rozumie takiego postępowania. Wymachiwał polskim paszportem, podając przykład Runego Holty, który przecież od ponad dwóch dekad jeździ jako reprezentant Polski. Norweg startował pod naszą flagą na arenie międzynarodowej, a swego czasu Marek Cieślak zaprosił go także do kadry na Drużynowy Puchar Świata. I to wszystko mimo tego, że do dziś nie komunikuje się w żadnym stopniu po Polsku. Łaguta zakomunikował wszem i wobec. Chce startować w Grand Prix jako Polak i śpiewać polski hymn.