Żużel. Arged Malesa – Polonia. Nad kogutem wisi siekiera, ale ten wciąż jeszcze marzy o niedzieli

Przemysław Półgęsek Żużel

Matematyka nie pozostawia złudzeń – Abramczyk Polonia Bydgoszcz potrzebuje trzech punktów, by awansować do fazy play-off kosztem Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Taki scenariusz graniczy jednak z cudem, gdyż zespół Lecha Kędziory udaje się na niesamowicie trudny teren do Ostrowa Wielkopolskiego.

