Żużel. Arged Malesa ma poważny problem. Inni mieszają im w głowach

Mówi się, że z drużyn walczących o awans w najlepszej sytuacji jest Arged Malesa Ostrów. Bo ma świetnych juniorów, dobrego zawodnika U-24 i przeżywającego drugą młodość Grzegorza Walaska. No i jeszcze mającego rękę do młodzieży Mariusza Staszewskiego.

Stal Gorzów chwali się Hansenem

Problem w tym, że za chwilę Arged Malesa to wszystko może stracić. Prezes Moje Bermudy Stali Gorzów Marek Grzyb już jakiś czas temu zasugerował, że ma Patricka Hansena, czyli wspomnianego dobrego zawodnika U-24. Inni też sondują Hansena. Chciałby go ZOOleszcz DPV Logistic GKM, pewnie chciałby go też ROW Rybnik. O ile awansuje. Jakby nie spojrzeć pozostanie Hansena, wisi na włosku.

To samo jest z krajowym liderem Walaskiem. W tym sezonie jest bardzo dobry. Ktoś powie, że za dobry na eWinner 1. Ligę, a za słaby na PGE Ekstraligę, ale tak się składa, że do Walaska odezwał się Stelmet Falubaz Zielona Góra, który spadł z elity i chętnie wziąłby swojego wychowanka na drugiego krajowego seniora.

Staszewski odejdzie w pakiecie z Szostakiem?

Sporo ofert, o czym niedawno pisaliśmy, ma też trener Mariusz Staszewski. Najpoważniejszą z Betard Sparty Wrocław, która szuka też dobrego juniora, więc niewykluczone, że w pakiecie ze Staszewskim będzie też chciała wziąć Sebastiana Szostaka, najlepszego młodzieżowca eWinner 1. Ligi. Szostakiem interesują się też inni, w kolejce jest, chociażby wspomniany wcześniej GKM.

Staszewski w poprzednich latach też miał zapytania, wszystkie odrzucał, ale kto wie, czy teraz się nie skusi. Przejście do Sparty, która za chwilę może zdobyć mistrza Polski, to byłoby coś.

Oczywiście na koniec może okazać się i tak, że Arged Malesa nie straci nikogo. Jednak takie mieszanie zawodnikom i trenerowi w głowach teraz, w najważniejszym momencie sezonu, może się odbić na wyniku.