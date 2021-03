Żużel. Apator wyraźnie lepszy od Polonii. Walka o miejsce w składzie torunian trwa

Sobota przyniosła drugi sparing pomiędzy eWinner Apatorem Toruń i Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Tym razem lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 60:30. Co do samego spotkania, to na torze nie za często można było obserwować mijanki.

W czwartek obie drużyny otworzyły żużlowy sezon. Liczba widzów śledzących spotkanie pokazała, że kibice są już spragnieni speedwaya. Na dodatek żużlowcy obu ekip dal ciekawe widowisko, w którym nie brakowało wyrównanych pojedynków.



Po czwartku bardzo ciepłe recenzje napływały w stronę juniorów Apatora. Tym razem zdobycz punktowa pary Krzysztof Lewandowski - Karol Żupińśki nie była aż tak okazała, niemniej nadal zawodnicy potrafili pokonać liderów Polonii. Bydgoszczanie z kolei mają orzech do zgryzienia, gdyż ich aktualny duet młodzieżowców znów wykazał braki. Punkty na swoje konto zapisał jedynie Bartoch, w biegu juniorskim dojeżdżając na drugiej pozycji.



Drugi sparing nie dał również odpowiedzi na pytanie, kto zajmie "polskie" miejsca w pierwszym ligowym spotkaniu Apatora. W Bydgoszczy Adrian Miedziński, Paweł Przedpełski i Tobiasz Musielak zaprezentowali równy, choć przeciętny poziom. Tym razem cała trójka pokazała, że na swoim torze umie jeździ szybko, dlatego każdy wybór wydaje się optymalny.

Moc w silnikach pokazali również Wadim Tarasienko oraz Robert Lambert. Ten drugi ma spełniać funkcje lidera, więc każdy jego start jest wnikliwie obserwowany przez kibiców Apatora. Rosjanin przybył do Polonii w podobnej roli, na razie potwierdzając, że dyspozycja z poprzedniego sezonu nie była przypadkiem.

eWinner Apator Toruń - 60:

9. Paweł Przedpełski - 12 (3,2,2,3,2)

10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

11. Tobiasz Musielak - 11 (2,2,3,3,1)

12. brak zawodnika

13. Adrian Miedziński - 12 (3,3,2,1,3)

14. Krzysztof Lewandowski - 4 (1,2,0,0,1)

15. Karol Żupiński - 6 (3,w,0,2,1)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 30:

1. Grzegorz Zengota - 3 (0,1,1,0,1)

2. Adrian Gała - 5 (1,2,0,2)

3. Wadim Tarasienko - 7 (1,3,3)

4. Andreas Lyager - 5 (1,1,1,2,0)

5. David Bellego - 8 (2,1,1,2,2)

6. Nikodem Bartoch - 2 (2,0,0,0)

7. Mateusz Błażykowski - 0 (d,0,0)

8. Dimitri Berge - 0 (0)

Bieg po biegu:

1. 5:1 - Przedpełski, Musielak, Tarasienko, Zengota (5:1)

2. 4:2 - Żupiński, Bartoch, Lewandowski, Błażykowski (d) (9:3)

3. 3:3 - Miedziński, Bellego, Gała, Żupiński (w) (12:6)

4. 5:1 - Lambert, Lewandowski, Lyager, Bartoch (17:7)

5. 2:4 - Tarasienko, Musielak, Lyager, Lewandowski (19:11)

6. 3:3 - Miedziński, Gała, Zengota, Żupiński (22:14)

7. 5:1 - Lambert, Przedpełski, Bellego, Błażykowski (27:15)

8. 2:4 - Tarasienko, Miedziński, Lyager, Lewandowski (29:19)

9. 5:1 - Lambert, Przedpełski, Zengota, Gała (34:20)

10. 5:1 - Musielak, Żupiński, Bellego, Bartoch (39:21)

11. 4:2 - Przedpełski, Lyager, Lewandowski, Zengota (43:23)

12. 4:2 - Musielak, Gała, Żupiński, Błażykowski (47:25)

13. 4:2 - Lambert, Bellego, Miedziński, Berge (51:27)

14. 5:1 - Miedziński, Przedpełski, Zengota, Bartoch (56:28)

15. 4:2 - Lambert, Bellego, Musielak, Lyager (60:30)

Zdjęcie Igor Kopeć-Sobczyński i Kamil Marciniec / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix