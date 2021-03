Żużel. Anglicy biorą przykład z Polaków. U nich też rusza liga juniorów.

6 klubów z Premiership (najwyższej klasy rozgrywkowej w Wielkiej Brytanii) weźmie udział w ichniejszej wersji ligi juniorów dla najmłodszych zawodników. To kolejny zapożyczony z Polski pomysł Anglików na rozwój żużla w ich kraju

Przed laty liga angielska uchodziła za najlepszą na świecie. To właśnie w niej startowali najlepsi zawodnicy. Z czasem jednak miano to przejęła polska Ekstraliga, a status brytyjskich rozgrywek miarowo spadał. Wraz z nim zmniejszała się także pozycja angielskiej reprezentacji na międzynarodowych torach i zainteresowanie czarnym sportem w tej części kontynentu.

Czarę goryczy przelał rok 2020 w którym pandemia zmusiła tamtejszych działaczy do całkowitego zamknięcia rozgrywek. Przed sezonem 2021 okazało się zaś, że w rozgrywkach może najzwyczajniej w świecie zabraknąć zawodników. Wszystko ze względu na utrudnienia w podróżach spowodowane pandemią COVID-19 i BREXITem, a także obostrzenia regulaminowe wprowadzone nad Wisłą. Od teraz każdy zawodnik startujący w PGE Ekstralidze może znaleźć sobie tylko jednego pracodawcę poza granicami Rzeczypospolitej (pierwszo- oraz drugoligowcy mogą startować w dwóch zagranicznych ligach). Większość dobrych zawodników wolała wybrać kierunek szwedzki od brytyjskiego. Z tego powodu w Premiership zabraknie w tym sezonie choćby obu reprezentantów tego kraju w cyklu Grand Prix - Taia Woffindena oraz Roberta Lamberta.

Takie okoliczności zmusiły brytyjskich działaczy do bardziej zdecydowanych działań na rzecz odbudowy czarnego sportu w ich kraju. Sporo rozwiązań, które wprowadzają jest - co naturalne - inspirowane pomysłami, które od lat sprawdzają się w Polsce - dzisiejszej stolicy światowego speedwaya. Rozpoczęto od wprowadzenia w ligowych składach instytucji "Rising Star", a więc w dosłownym tłumaczeniu "wschodzącej gwiazdy". Rola takiego zawodnika w drużynie jest bardzo zbliżona do tej, jaką w polskiej lidze pełni junior wystawiany na pozycjach 6-7 oraz 14-15.

Kolejnym krokiem mającym poprawić sytuację na Wyspach jest zawiązanie ligi juniorów. W tym sezonie weźmie w niej udział 6 klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej - Ipswich Witches, King’s Lynn Stars i Peterborough Panthers w jednej grupie oraz Wolverhampton Wolves, Sheffield Tigers i Belle Vue Aces w drugiej. Zwycięzcy obu grup spotkają się ze sobą we wspólnym meczu. Nie sposób nie zauważyć tu inspiracji polskimi rozgrywkami DMPJ, które pozwoliły na wychowanie złotego pokolenia speedwaya nad Wisłą.







