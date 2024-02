7 lat temu wydawało się, że kariera Andrzeja Lebiediewa idzie w odpowiednim kierunku. Był ogromną nadzieją dla łotewskiego żużla. Zadebiutował całkiem nieźle w PGE Ekstralidze oraz zdobył mistrzostwo Europy. Jak się później okazało był to jednorazowy wyskok. Łotysz trafił z powrotem do pierwszej ligi. Mało kto wierzył, że jeszcze odbije się od dna. Nieoczekiwanie postanowił otworzyć własną knajpę i wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.

Mistrz Europy otworzył restaurację. Chwilę później wybuchła pandemia

Restauracja nazywała się Yoggy Bear. Lebiediew otworzył ją w swoim rodzinnym mieście, czyli w Daugavpils. Chwilę po otwarciu wybuchła pandemia koronawirusa. Świat się zatrzymał. Nikt nie wiedział, jak to się dalej potoczy. Sam zainteresowany powiedział w rozmowie z naszym portalem, że prowadzenie restauracji w trakcie pandemii, to bardzo ciężki kawałek chleba.

Andrzej miał problem, aby wyjść w ogólnym rozrachunku chociażby na zero. Zawodnik początkowo musiał wiele dokładać do interesu. Gdy sytuacja na świecie została w miarę opanowana, to pozwoliło rozwinąć mu skrzydła. Nagle jednak podjął decyzję o zamknięciu lokalu. Postanowił skupić się w stu procentach na żużlu.

To dla niego dar od losu. Spełnił swoje marzenie

Gdy o Lebiediewie było coraz ciszej, to ten dał głośny wywiad w 2022 roku po rundzie Grand Prix we Wrocławiu. Przyznał wprost, że ma dość ścigania się z półamatorami w pierwszej lidze i pragnie się rozwijać z najlepszymi. Kilka tygodni później awansował razem z Cellfast Wilkami Krosno do PGE Ekstraligi. Zaprezentował się na tyle dobrze, że zauważyli go działacze Fogo Unii Leszno, gdzie podpisał kontrakt na nadchodzący sezon.