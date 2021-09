Żużel. Andriej Karpow poważnie myśli o powrocie na tor. Decyzja jednak jeszcze nie zapadła

Sebastian Zwiewka Żużel

Andriej Karpow cały sezon 2021 miał stracony. Ukrainiec w kwietniu po upadku na torze w Grudziądzu doznał poważnych obrażeń, przez co nie mógł wspomóc 7R Stolaro Stali Rzeszów. Żużlowiec myśli o powrocie do ścigania. Stanie się to jednak najwcześniej dopiero w 2022 roku.

