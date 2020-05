Kradzież auta,w związku z którą został zatrzymany i aresztowany były żużlowiec Alex Z., według policyjnych ustaleń okazała się fikcją. Zarzuty w sprawie już usłyszała m.in. właścicielka pojazdu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Obyśmy umieli się zmobilizować bez kibiców. Wideo TV Interia

23-letni były żużlowiec m.in. Falubazu Zielona Góra, z którym przed laty zdobył drużynowe mistrzostwo Polski, został zatrzymany 26 maja. Oprócz niego zatrzymano też mężczyzn w wieku 35 i 41 lat oraz 41-letnią kobietę, która poinformowała o kradzieży Volvo.

Reklama

16 maja kobieta zgłosiła kradzież samochodu, który dzień wcześniej zostawiła na parkingu. Policjanci z Zielonej Góry już po kilku godzinach wiedzieli, że sprawa jest podejrzana. W odniesieniu do wydarzeń specjalny komunikat opublikowała lubuska policja.

"Zielonogórscy kryminalni rozwikłali zagadkę fikcyjnej kradzieży luksusowego volvo. (...) Kilka kolejnych dni poświęcili na zebranie dowodów na to, że kradzież pojazdu, do której miało dojść na terenie miasta, to nic innego jak fałszywe zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie" - czytamy na stronie policji.