Żużel. Adrian Gała oficjalnie opuścił Polonię. Kierunek Gniezno?

Za Adrianem Gałą jeden z najbardziej pechowych sezonów w jego dotychczasowej karierze. 26-latek w Bydgoszczy miał pokazać całej Polsce, iż należy do czołowych seniorów startujących w eWinner 1. Lidze. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Nasz rodak najpierw w końcówce kwietnia nabawił się urazu kręgosłupa, a następnie ze składu Abramczyk Polonii wygryzł go Daniel Jeleniewski. Wychowanek Startu w ostatnich miesiącach kompletnie nie mógł odnaleźć właściwego rytmu, co doskonale obrazuje średnia 1,576 punktu na bieg.

Nic więc dziwnego, że gnieźnianin postanowił zmienić otoczenie. W Bydgoszczy całkowicie mu nie wyszło, a ponadto na pewno odczuwa spory niedosyt w związku z małą liczbą startów w lidze. - Chcę dzisiaj Wam wszystkim przekazać, iż kolejny sezon postanowiłem związać z nowym miejscem i nowym klubem. Oznacza to, że nie założę w kolejnym roku plastronu z Gryfem na piersiach, co nie przeszkadza mi życzyć Wam wszystkim - kibicom i działaczom Polonii, wielu sukcesów i realizacji planów - napisał zawodnik na facebookowym profilu.

Gała obierze kurs na Gniezno?

Nowym klubem Adriana Gały będzie najprawdopodobniej Aforti Start, o czym zresztą pisaliśmy kilka tygodni temu. Przejście do macierzystej drużyny może się okazać dla 26-latka strzałem w dziesiątkę, ponieważ nie dość, że doskonale zna on tamtejszy tor i środowisko, to na dodatek otrzyma niemal pewne miejsce w składzie. Na konkrety w sprawie transferu Polaka przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.