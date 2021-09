Żużel. 3. finał IMŚJ w Pardubicach. Jakub Miśkowiak powtórzy sukces wujka?

Wspomniany finał z 2004 roku odbył się na torze, który Robert Miśkowiak dobrze znał. Mierzył się ze wschodzącymi gwiazdami światowego żużla, takimi jak Kenneth Bjerre, Matej Zagar, Antonio Lindbaeck, Fredrik Lindgren czy Adrian Miedziński. Polak wygrał i wydawało się, że wkrótce musi zawojować speedway. Jego kariera potoczyła się jednak gorzej niż przewidywano i nie osiągnął już później większych sukcesów. W przeciwieństwie do rywali, których wówczas pokonał zdecydowanie. Lindgren czy Zagar to gwiazdy żużla, a i Miedziński czy Bjerre dużo w swojej karierze wygrali. Miśkowiak nieco ją zmarnował i chyba sam ma tego świadomość. Mógł osiągnąć znacznie więcej.

Jego bratanek w wieku 20 lat również dysponuje kapitalnym potencjałem, ale w tym przypadku wydaje się, że łatwiej będzie przenieść sukcesy młodzieżowe do ścigania z seniorami. Jakub już teraz świetnie radzi sobie w PGE Ekstralidze, skończył sezon w czołówce klasyfikacji najskuteczniejszych ze średnią biegopunktową bliską 2,000. W wielu meczach był nawet liderem Eltrox Włókniarza, a przecież w drużynie startują gwiazdy pokroju Lindgrena czy Madsena. Potrafił pokonywać Bartosza Zmarzlika, i to na torze w Gorzowie.

Medalistów już znamy?

Przed ostatnimi zawodami, liderem IMŚJ jest właśnie Miśkowiak, który ma 2 punkty przewagi nad Madsem Hansenem. Ten z kolei sześć nad Wiktorem Lampartem. I raczej ci zawodnicy rozdzielą między sobą medale. Trudno spodziewać się, by czwarty w klasyfikacji Francis Gusts był w stanie odrobić dziewięć punktów do Lamparta. Młodzieżowcy miewają co prawda wahania formy, ale Polak jest znacznie stabilniejszy od nadziei łotewskiego żużla. Większych szans na medal nie ma już także będący za Gustsem Mateusz Świdnicki, który debiutuje w IMŚJ i robi to całkiem udanie. On już do Lamparta traci jednak aż jedenaście punktów.

Lista startowa (3. finał IMŚJ w Pardubicach):

1. Mads Hansen

2. Lukas Baumann

3. Alexander Woentin

4. Matthew Gillmore

5. Petr Chlupac

6. Mark Karion

7. Jakub Miśkowiak

8. Steven Goret

9. Marko Lewiszyn

10. Daniel Klima

11. Francis Gusts

12. Daniił Kołodinski

13. Mateusz Świdnicki

14. Wiktor Lampart

15. Jan Kvech

16. Norick Bloedorn

R1. Daniel Silhan

R2. Pavel Kuchar

Początek zawodów: piątek, 1 października, 17:00.