Żużel. 2 półfinał SoN: Rosjanie z nożem na gardle. Brak awansu będzie porażką całej dyscypliny

Konflikt żużlowych gwiazd z rosyjską federacją nie jest niczym nowym. To stara sprawa, która wraca jak bumerang co roku przy okazji tego typu imprez. Niegdyś organizowano Drużynowy Puchar Świata, a nasi sąsiedzi ze wschodu nie zawsze wystawiali swój najmocniejszy skład. Przez ostatnie trzy lata był względny spokój. Względny, bo trwało tradycyjne przeciąganie liny, ale i tak Artiom Łaguta oraz Emil Sajfutdinow meldowali się na starcie. A jak już brali udział w zawodach, to robili to z przytupem. Do tej pory nie zaznali goryczy porażki. Polacy przez trzy lata bezskutecznie próbowali zdobyć złoto.



W tym roku miarka najwyraźniej się przebrała, bo Łaguta i Sajfutdinow już kilka tygodni temu powiedzieli "pas". Chodzi o brak finansowego i organizacyjnego wsparcia przez władze rosyjskiej federacji. W tej sytuacji w półfinale SoN zobaczymy tak zwany drugi garnitur, czyli zawodników, którzy w normalnych warunkach mogliby zapomnieć o starcie w tej imprezie. Panuje zresztą przekonanie, że o ile Rosjanie mogą zapomnieć o wywalczeniu jakiegokolwiek medalu, o tyle wcale nie jest pewny nawet awans do finału. W sobotę awansują do niego trzy drużyny, a wyżej stoją akcje reprezentacji Australii, Łotwy i Francji.



O dużym rozczarowaniu mogą mówić też Polacy. Jeśli po trzech latach przerwy uda się zdobyć złoty medal, to może nie smakować on tak dobrze, jak pozostawienie w pokonanym polu pary Łaguta - Sajfutdinow. Oczywiście jesteśmy dalecy od umniejszania ewentualnego sukcesu, ale gdyby Rosjanie pojawili się na starcie w pełnym składzie, to najpewniej oni byliby głównym faworytem do czwartej z rzędu wygranej.



Swoją drogą odpadnięcie Rosjan już na tym etapie rozgrywek będzie policzkiem dla całej dyscypliny. Nie od dziś mówi się o bardzo kiepskiej renomie zawodów Speedway of Nations, które zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. W ten sposób trudno jednak mówić o zbudowanie jakiegokolwiek prestiżu. Nie ma się też oszukiwać, że poziom sobotnich zawodów pewnie nie będzie stał na najwyższym poziomie. Cała zabawa zacznie się w finale, który zaplanowany jest w Manchesterze.

Włochy:

1. Covatti

2. Castagna

3. Menani



Australia:



1. Doyle

2. Fricke

3. Rew



Ukraina:



1. Łoktajew

2. Łysak

3. Lewiszyn



MFR:



1. Łogaczow

2. Borodulin

3. Karion



Łotwa:



1. Lebiediew

2. Michaiłow

3. Gusts



Niemcy:



1. Huckenback

2. Grobauer

3. Bloedorn



Francja:



1. Bellego

2. Berge

3. Goret