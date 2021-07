Żużel. 2. Liga Żużlowa. Wolfe - Lokomotiv. Szybki mecz, szybka wygrana. Lokomotiv pewnie pokonał Wolfe

Po przeżyciach z wczesnego popołudnia wcale nie było wiadomo, czy Wolfe doprowadzi tor do stanu używalności. Opady w piątek i sobotni poranek zrobiły swoje. W pierwszym meczu przeciwko 7R Stolaro Stali Rzeszów nawierzchnia średnio nadawała się do jazdy, przez co mecz składający się z ośmiu wyścigów trwał trzy godziny. Wieczorem problem został zażegnany, choć opóźnienie startu zmagań o pół godziny mogło obudzić demony.

W ubijaniu nawierzchni pomogli zawodnicy, wyjeżdżając na nią busami. Od 19:30 rozpoczął się mecz, który przebiegał płynnie. Na tym pozytywy związane z gospodarzami kończą się. Od startu Wilki miały kłopoty, by postawić się przeciwnikowi. Drobny przełom nastąpił w biegu szóstym, kiedy to para Max Dilger - Lukas Baumann wygrała podwójnie. To był jednak łabędzi śpiew. W dalszej części zawodów Lokomotiv włączył piąty bieg. Gospodarze czasem szarpnęli, ale i tak nie uniknęli sromotnej klęski.

Łotysze wygrali bez udziału Hansa Andersena. Duńczyk nie wziął udziału w meczu, gdyż miał obowiązki w lidze angielskiej. Za niego jeździli juniorzy. Na sześciu zawodników połowę stanowili zatem młodzieżowcy. To potwierdza siłę, jaką Lokomotiv dysponuje wśród juniorów. Ci potrafią zdobyć cenne punkty dla zespołu nawet w trudnych momentach.

O Wolfe natomiast trudno powiedzieć coś dobrego. Przebłyski ma Lukas Baumann, aczkolwiek jego nierówna forma sprawia, że nie wiadomo, kiedy odpali. Liderem próbuje być Max Dilger. Niemiec skończył jednak mecz ze złamanym obojczykiem, a więc czeka go dłuższa przerwa od startów. Niemieckiemu klubowi nie wypaliły też transfery. Marcin Jędrzejewski lubuje się w przywożeniu jedynek, natomiast Matic Ivacic po dobrym meczu w Rzeszowie nie ma wiele do zaoferowania. Co gorsza, Wilki nie mają w odwodzie kogoś, kto realnie mógłby wzmocnić zespół. Tyle walki o ich powrót do 2. Ligi Żużlowej sprowadza się zatem do tego, że do zmagań dołączył dostarczyciel punktów.

MSC WOLFE Wittstock - 32

OPTIBET LOKOMOTIV Daugavpils - 57



MSC Wolfe Wittstock:

9. Matic Ivacic 6 (2,0,-,1,2,1)

10. Sandro Wasserman 4 (2,2,0,w,0)

11. Marcin Jędrzejewski 4+1 (1*,1,1,1,-)

12. Fraser Bowes 0 (0,0,0,-)

13. Max Dilger 9+1 (1,2*,3,3,-)

14. Erik Bachhuber 2 (2,0,0)

15. Lukas Baumann 7 (w,3,1,3,0)



Optibet Lokomotiv Daugavpils:

1. Hans Andersen 0 (-,-,-,-)

2. Oleg Michaiłow 12 (3,1,3,2,3)

3. Jewgienij Kostygow 14 (3,3,2,3,3)

4. Ricards Ansviesulis 7+2 (1,2*,1*,2,1)

5. Tomas H. Jonasson 11+4 (2*,3,2*,2*,2*)

6. Francis Gusts 9 (3,3,0,3,d)

7. Ernests Matjusonoks 4+1 (0,1,1,2*,0)

Bieg po biegu:

1. (72,46) Kostygow, Ivacic, Jędrzejewski, Matjusonoks - 3:3 - 3:3

2. (72.16) Gusts, Bachhuber, Matjusonoks, Baumann (w) - 2:4 - 5:7

3. (72,34) Michaiłow, Jonasson, Dilger, Bowes - 1:5 - 6:12

4. (70,93) Gusts, Wasserman, Ansviesulis, Bachcuber - 2:4 - 8:16

5. (73,71) Kostygow, Ansviesulis, Jędrzejewski, Bowes - 1:5 - 9:21

6. (73,08) Baumann, Dilger, Michaiłow, Gusts - 5:1 - 14:22

7. (72,51) Jonasson, Wasserman, Matjusonoks, Ivacic - 2:4 - 16:26

8. (72,38) Dilger, Kostygow, Ansviesulis, Bachhuber - 3:3 - 19:29

9. (72,12) Michaiłow, Matjusonoks, Baumann, Wasserman - 1:5 - 20:34

10. (71,13) Gusts, Jonasson, Jędrzejewski, Bowes - 1:5 - 21:39

11. (71,39) Dilger, Ansviesulis, Ivacic, Gusts (d) - 4:2 - 25:41

12. (71,67) Baumann, Michaiłow, Jędrzejewski, Matjusonoks - 4:2 - 29:43

13. (71,96) Kostygow, Jonasson, Wasserman (w) - 0:5 - 29:48

14. (71,29) Michaiłow, Ivacic, Ansviesulis, Baumann - 2:4 - 31:52

15. (71,24) Kostygow, Jonasson, Ivacic, Wasserman - 1:5 - 32:57



