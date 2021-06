Spotkały się drużyny, które rozpoczęły sezon w zupełnie odmiennych nastrojach. Żużlowcy Wolfe Wittstock poszukujący pierwszych punktów w tabeli musieli mierzyć się z gośćmi z Rawicza bez czterech ważnych zawodników - Erika Rissa, Josefa Franca, Matica Ivacica oraz Jana Kvecha. Cała czwórka w sobotę wystąpi w eliminacjach do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wszystko wskazywało, że to Metalika Recycling Kolejarz jest zdecydowanym faworytem.

Rawiczanie bez słabych ogniw

Gospodarze przystąpili do niedzielnej potyczki po laniu w Opolu (21:69). Wysokie porażki zawsze wpływają na morale zespołu. Było to szczególnie widać na początku spotkania z rozpędzonymi żużlowcami z Rawicza (oni przed tym spotkaniem mieli na koncie komplet zwycięstw). Przyjezdni lepiej dopasowali się do toru w Wittstock, wypracowali sobie naprawdę solidną zaliczkę i z biegiem czasu tylko ją powiększali.

Miejscowi nie mieli kim odrabiać strat. Poza dobrą jazdą Bena Ernesta, nie mieli żadnych argumentów. Tym razem słabiej spisali się Lukas Baumann i Sandro Wasserman, a Steven Mauer kompletnie był cieniem samego siebie. Nie potrafił nawet nawiązać walki z juniorem Krzysztofem Sadurskim. Frasera Bowesa z kolei było stać tylko na jeden "zryw". Kolejarz pewnie odniósł czwarty triumf w sezonie, walnie przybliżając się do upragnionych play-offów.

Juniorzy Fogo Unii zebrali kolejne doświadczenie

Kolejny raz Metalikę Recycling Kolejarz wspomogli trzej młodzieżowcy Fogo Unii Leszno. Kacper Pludra i Damian Ratajczak zanotowali udane występy, kilka oczek dowiózł także Krzysztof Sadurski. Ten ostatni w biegu juniorskim miał pecha, bo na trzeciej pozycji zdefektował mu motocykl. Rawiczan do wygranej poprawadził Damian Dróżdż (13+1). Losy spotkania rozstrzygnęły się jeszcze przed wyścigami nominowanymi. Do kuriozalnej sytuacji doszło w biegu piętnastym - a mianowicie gospodarze pomylili pola startowe i zostali przez sędziego wykluczeni.



WOLFE WITTSTOCK: 36

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ: 53

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ:

1. Keynan Rew - 7 (3,0,1,3,0)

2. Damian Baliński - 9 (1,2,3,3,-)

3. Kacper Pludra - 9 (1,3,3,w,2)

4. Szymon Szlauderbach - 5+1 (2,2*,0,1)

5. Damian Dróżdż - 13+1 (3,3,1*,3,3)

6. Damian Ratajczak - 8+1 (3,1*,2,2)

7. Krzysztof Sadurski - 2+1 (d,2*,0)

WOLFE WITTSTOCK:

9. Steven Mauer - 3 (0,1,2,0)

10. Fraser Bowes - 4 (3,w,0,1)

11. Sandro Wasserman - 3+1 (2,0,-,1*)

12. Lukas Baumann - 6 (2,1,0,2,1,w)

13. Max Dilger - 5 (0,1,2,2)

14. Erik Bachhuber - 2+1 (1,0,1*)

15. Ben Ernst - 13 (2,3,3,2,3,w)

Bieg po biegu:

1. Rew, Wasserman, Pludra, Mauer - 2:4

2. Ratajczak, Ernst, Bachhuber, Sadurski (d) - 3:3 (5:7)

3. Dróżdż, Baumann, Baliński, Dilger - 2:4 (7:11)

4. Bowes, Szlauderbach, Ratajczak, Bachhuber - 3:3 (10:14)

5. Pludra, Szlauderbach, Baumann, Wasserman - 1:5 (11:19)

6. Ernst, Baliński, Dilger, Rew - 4:2 (15:21)

7. Dróżdż, Sadurski Mauer, Bowes (w) - 1:5 (16:26)

8. Pludra, Dilger, Bachbuber, Szlauderbach - 3:3 (19:29)

9. Baliński, Mauer, Rew, Bowes - 2:4 (21:33)

10. Ernst, Ratajczak, Dróżdż, Baumann - 3:3 (24:36)

11. Rew, Baumann, Szlauderbach, Mauer - 2:4 (26:40)

12. Baliński, Ernst, Wasserman, Sadurski - 3:3 (29:43)

13. Dróżdż, Dilger, Bowes, Pludra (w) - 3:3 (32:46)

14. Ernst, Pludra, Baumann, Rew - 4:2 (36:48)

15. Dróżdż, Ratajczak, Ernst (w), Baumann (w) 0:5 (36:53)

