Żużel. 2. Liga Żużlowa. W Landshut snują marzenia o play-off. Zwycięstwo z Lokomotivem przybliży ich do celu

Z buta wjeżdżam. Tak chyba najlepiej można byłoby zatytułować poczynania Trans MF Devils na polskich torach w sezonie 2021. Drużyna z Landshut znakomicie odnalazła się w polskich realiach i z dobrym skutkiem walczy o upragniony awans do fazy play-off. Podopieczni Sławomira Kryjoma aktualnie znajdują się na bardzo dobrym czwartym miejscu, ale w końcówce rozgrywek czeka ich obrona pozycji przed rosnącymi w siłę zespołami z Poznania oraz Rzeszowa.

Gdy bliżej przyjrzymy się drużynie z Bawarii, dojdziemy do wniosku, że dobre wyniki nie wzięły się znikąd. Trans MF Devils w swoim składzie posiadają między innymi najlepszego obecnie Niemca uprawiającego "czarny sport", czyli Kaia Huckenbecka. Ponadto w kadrze widoczne są takie nazwiska jak Martin Smolinski, czy świeżo sprowadzony francuski diament - Dimitri Berge. Wszystko to tworzy mieszankę wybuchową, która przy dobrych wiatrach może pokusić się nawet o sportowy awans na zaplecze PGE Ekstraligi.

Pokonać Lokomotiv

Zanim jednak "Diabły" powalczą o medale, muszą znaleźć się w najlepszej czwórce rozgrywek. Zespół Sławomira Kryjoma do fazy play-off znacząco przybliży się, jeśli w najbliższy piątek pokona równie naszpikowany gwiazdami, jak na drugoligowe realia, Optibet Lokomotiv Daugavpils. Łotysze jak na razie spisują się równie dobrze i zajmują trzecie miejsce w aktualnym zestawieniu pomimo siedmiu rozegranych spotkań. Starcie sąsiadów w ligowej tabeli zapowiada się więc fantastycznie.

Ogromnym atutem gospodarzy jest niewątpliwie ich specyficzny tor. Dla większości żużlowców starty na tym obiekcie to zupełna nowość. Klub z Landshut już w tym roku na tym skorzystał, wysoko pokonując u siebie chociażby SpecHouse PSŻ Poznań, czy 7R Stolaro Stal Rzeszów. Tym razem poprzeczka zawiśnie na znacznie wyższym poziomie.

Co ważne, miejscowi stoją przed ogromną szansą zdobycia punktu bonusowego. Jeżeli gospodarze 23 lipca pokonają rywali różnicą przynajmniej sześciu punktów, zainkasują do tabeli trzy "oczka". Mogą okazać się one na wagę złota w kontekście awansu do play-off. Wówczas ekipom z Rzeszowa i Poznania będzie piekielnie trudno wyprzedzić niemieckich rywali.

Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils - Optibet Lokomotiv Daugavpils:

Trans MF Landshut Devils: 9. Kai Huckenbeck, 10. Michael Haertel, 11. Tobias Busch, 12. Martin Smolinski, 13. Dimitri Berge, 14. ?, Norick Bloedorn

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 1. Jewgienij Kostygow, 2. Ricards Ansviesulis, 3. Tomas Jonasson, 4. Daniił Kołodinski, 5. Oleg Michajłow, 6. Francis Gusts

Początek meczu w piątek 23 lipca o godzinie 16:00.