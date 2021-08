Żużel. 2. Liga Żużlowa. Swoje szanse już zaprzepaścili, chyba że wydarzy się cud

Wskazać powody takiej sytuacji jest dość trudno. Wydaje się, że w większości przypadków, poznaniacy spisali się na miarę oczekiwań. Jeśli już szukać jakichś okazji na lepsze zdobycze punktowe, można by wskazać mecz z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz, gdy goście odjechali pod koniec spotkania, czy też spotkanie na Łotwie, gdzie miejscowi wygrali z większą przewagą, niż można by się tego spodziewać.

Kluczowy dla losów poznańskiej drużyny wydaje się jednak mecz, który rozegrali przed trzema tygodniami w Landshut. Miejscowe Trans MF Landshut Devils pokonało poznańską drużynę 58:32. W tej sytuacji, zdobycie punktu bonusowego przez poznaniaków wydaje się być niemal niemożliwe, choć przecież w Poznaniu pamiętają dwumecze, w których takie przewagi były odrabiane.

Konieczna wygrana w Rzeszowie

Przed kilkunastoma dniami, przeprowadziliśmy analizę pozostałych spotkań rundy zasadniczej 2. Ligi Żużlowej. Jeśli nasza prognoza się potwierdzi, o play-offy będzie poznaniakom bardzo trudno. Prawdopodobnie wygrają u siebie z Landshut Devils, ale nie zdołają wyrwać punktu bonusowego. Wolfe Wittstock nie powinno sprawić większych problemów, więc wydaje się, że kluczowy będzie ostatni mecz w Rzeszowie.

Jeśli rywale nie zaliczą jakiejś wpadki, PSŻ, żeby awansować do pierwszej czwórki, będzie musiało zdobyć w Rzeszowie trzy punkty. Jeden - punkt bonusowy - raczej mają pewny, bo pokonali 7R Stolaro Stal na Golęcinie 56:34. O dwa za zwycięstwo będzie im piekielnie trudno, bo ostatnio rzeszowianie pokonali na własnym torze Optibet Lokomotiv Daugavpils, czyli drużynę, która za dwumecz z poznaniakami zgarnęła bonus.

Komfortowa pozycja Niemców

Na te wszystkie kalkulacje i scenariusze z dużym spokojem mogą spoglądać żużlowcy Trans MF Landshut Devils. Podopieczni Sławomira Kryjoma, zgarniając bonusy za dwumecze z Lokomotivem Daugavpils i 7R Stolaro Stalą oraz wysoko pokonując SpecHouse PSŻ Poznań niemal na pewno zapewnili sobie udział w fazie play-off. Najprawdopodobniej wystarczy im tylko przywiezienie z Poznania punktu bonusowego i zapewni im to awans do części finałowej rozgrywek.

Dla niemieckiej drużyny byłby to z pewnością duży sukces. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ekipa z Landshut po raz pierwszy bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Motorowy. Awans do fazy play-off w pierwszym sezonie startów byłby marzeniem każdej dołączającej do ligi drużyny. Czy "diabły" wykonają ten ostatni krok i zbliżą się do udziału w fazie play-off? Tego dowiemy się już jutro.

Składy awizowane

SpecHouse PSŻ Poznań:

10. Matias Nielsen

11. Lars Skupień

12. Robert Chmiel

13. Kevin Woelbert

14. Kacper Kłosok

15. Jan Rachubik

Trans MF Landshut Devils:

1. Kai Huckenbeck

2. Tobias Busch

3. Michael Haertel

4. Dimitri Berge

5. Martin Smolinski

6. Norick Bloedorn

Początek spotkania w niedzielę, 8 sierpnia, o godzinie 17:00.