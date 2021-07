​Żużel. 2. Liga Żużlowa. Stal - Wolfe. Niemcy to druga Unia Tarnów? Na razie jest na to zbyt wcześnie

Zmagania w 2. Lidze Żużlowej nabierają tempa. Drużyny nadrabiają zaległości i jeżdżą coraz częściej. Niemieckie Wolfe Wittstock zamyka tabelę z zerem na koncie. Złośliwi mogliby powiedzieć, że to drugoligowa wersja Unii Tarnów. Na takie porównania jednak jest zdecydowanie zbyt wcześnie. "Jaskółki" nie przegrały przecież już dziesięciu spotkań, tylko cztery. Działacze Wolfe nie chcą dłużej się przyglądać nieudanej jeździe zawodników, stąd ostatnie wzmocnienia.

Drużynę z Wittstock zasilili: Marcin Jędrzejewski oraz Lukas Fienhage. Polak został wypożyczony, Niemiec natomiast będzie startował na zasadzie "gościa". Co ciekawe, jeszcze w sezonie 2020 jako junior był liderem Wolfe. W ośmiu spotkaniach wykręcił średnią biegową 1,884. Zarówno jednego, jak i drugiego zawodnika stać na dobre rezultaty na drugoligowych torach. W awizowanym zestawieniu pojawił się Jędrzejewski.

Siłę rażenia zespołu z Niemiec sprawdzą żużlowcy 7R Stolaro Stal Rzeszów. W składzie ekipy z Podkarpacia znajdują się doświadczeni zawodnicy. Karol Baran, Sam Masters, Hubert Łęgowik i Adrian Cyfer z niejednego pieca chleb jedli, z pewnością nadal są w stanie zdobywać solidne punkty. Na przełamanie czeka Patryk Rolnicki, który do tej pory wystąpił tylko w dwóch biegach.

Istotna może być postawa juniora Mateusza Majchera. 19-latek na własnym torze potrafi pokonywać bardziej doświadczonych rywali. Rzeszowianie jak do tej pory w pięciu meczach wywalczyli dwa duże punkty. To efekt domowej konfrontacji z zespołem z Landshut (wygrana 48:42). Nie da się ukryć, że są faworytem do zgarnięcia kolejnych "oczek", lecz Niemcy przyjadą do południowo-wschodniej części Polski powalczyć o sprawienie niespodzianki. Odjechanie meczu ich nie zadowoli.

Awizowane składy na mecz 7R Stolaro Stal Rzeszów - Wolfe Wittstock:

7R Stolaro Stal Rzeszów: 9. Sam Masters, 10. Hubert Łęgowik, 11. Karol Baran, 12. Patryk Rolnicki, 13. Adrian Cyfer, 14., 15. Mateusz Majcher.

Wolfe Wittstock: 1. Matic Ivacic, 2. Steven Mauer, 3. Max Dilger, 4. Fraser Bowes, 5. Marcin Jędrzejewski, 6. Lukas Baumann, 7. Ben Ernst.

Początek meczu w sobotę 3 lipca o godzinie 12:00.

