Tylko wygrana za trzy punkty przedłuży nadzieje 7R Stolaro Stali na zakończenie rundy zasadniczej w czołowej czwórce. By tak się stało, to rzeszowianie muszą pokonać (rozbić?) SpecHouse PSŻ przynajmniej 57:33. W pierwszym spotkaniu w stolicy Wielkopolski dostali duże lanie, dlatego wygrana w dwumeczu granicy niemal z cudem. Patrząc na skład zespołu z Podkarpacia można się zastanawiać, czy pogrom w sobotę jest w ogóle realny.

Zaufał krajowym zawodnikom?

Kibice w ostatnich dniach apelowali o powołanie na mecz "gościa" z Arged Malesy, Patricka Hansena. Czy skutecznie? - Nie odkryję żadnej karty przed meczem - mówi nam manager Michał Widera. W awizowanym składzie znaleźli się głównie krajowi seniorzy, którzy co prawda jeżdżą w tym sezonie mocno w kratkę, lecz dysponują dużym doświadczeniem i mogą niejednego zaskoczyć. Nie zapominajmy jednak, że w dniu meczu można dokonać dwóch zmian.

Dla gości z Poznania jest to mecz kończący tegoroczne rozgrywki. SpecHouse posiadał w swojej kadrze kilka naprawdę mocnych strzelb - w tym m.in. "gości" z Moje Bermudy Stali (Birkemose i Karczmarza), jednak nie potrafił utrzymać się w grze o play-offy do samego końca. Widoczny był też brak Eduarda Krcmara. Czech po roku przerwy miał wrócić na Golęcin, ale nie porozumiał się z klubem odnośnie kwoty za przygotowanie do sezonu. Nie zgodził się na obniżkę kasy zaproponowaną przez PSŻ, na którą zgodzili się inni.

Zwycięstwo to obowiązek drużyny z Rzeszowa. Ale czy uda się im coś więcej wskórać? Tutaj można tylko postawić duży znak zapytania, bo w szeregach gości są zawodnicy potrafiący skutecznie punktować. W pierwszym rzędzie należy wymienić lidera Kevina Woelberta, siódmego z najskuteczniejszych żużlowców w całej 2. Lidze Żużlowej. Niemiec jest w stanie "trzymać" wynik tak, by poznaniacy zabrali do domu bonus.

Jeśli 7R Stolaro wygra za trzy punkty, to w niedzielę podopiecznym Michała Widery pozostanie tylko czekać na potknięcie Optibet Lokomotivu w domowym pojedynku z OK Bedmet Kolejarzem.

Awizowane składy na mecz 7R Stolaro Stal Rzeszów - SpecHouse PSŻ Poznań:

7R Stolaro Stal Rzeszów: 9. Patryk Rolnicki, 10. Adrian Cyfer, 11. Hubert Łęgowik, 12. Karol Baran, 13. Sam Masters 14., 15. Mateusz Majcher.

SpecHouse PSŻ Poznań: 1., 2. Robert Chmiel, 3. Jonas Seifert-Salk, 4. Matias Nielsen, 5. Kevin Woelbert, 6. Jan Rachubik, 7.

Początek spotkania w sobotę, 21 sierpnia, o godzinie 14:00.