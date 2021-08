Sobotni mecz miał szczególne znaczenie dla gospodarzy, którzy musieli pokonać SpecHouse PSŻ różnicą przynajmniej 23 punktów, po to by liczyć się w grze o awans do fazy play-off 2. Ligi Żużlowej. Co gorsza, nawet zwycięstwo z bonusem nie oznaczało pewnego znalezienia się w najlepszej czwórce rozgrywek, ponieważ w niedzielę OK Bedmet Kolejarz w niedzielę musiał rozprawić się jeszcze w Daugavpils z tamtejszym Lokomotivem.

Przyjezdni jechali właściwie o nic. Podopieczni Piotra Palucha pożegnali się z marzeniami o potencjalnym awansie do eWinner 1. Ligi już kilka tygodni temu. Nawet pomimo tego, na torze przy ulicy Hetmańskiej nie było odpuszczania. Goście nie mogli zrobić tego własnym kibicom. Fani z Poznania na pewno wybrali się do stolicy Podkarpacia, by pożegnać swoich ulubieńców w ostatnim spotkaniu sezonu.

Reklama

Słodko-gorzkie zwycięstwo Stali

7R Stolaro Stal w wymarzonym stylu rozpoczęła sobotnie spotkanie, ponieważ dwa pierwsze biegi padły jej łupem w stosunku 5:1. Zespół prowadzony przez Michała Widerę miał jednak również sporo pecha. Chociażby w czwartej odsłonie dnia jadący na drugiej pozycji Dawid Rempała zanotował pechowy defekt motocykla. W szeregi miejscowych wkradła się także pewna nerwowość. Żużlowcy po pierwszej serii nie byli dostępni dla telewizji, a ponadto w piątym biegu wykluczenie za dwa otrzymane ostrzeżenia powędrowało na konto jednego z liderów, czyli Huberta Łęgowika.

Co prawda rzeszowianie ostatecznie triumfowali 54:36, ale "oczka" potracone w pojedynczych odsłonach doprowadziły do sytuacji, w której ostatecznie zabrakło im kilku punktów do zwycięstwa w całym dwumeczu. Oznacza to, że bonus do domu zabrali ze sobą poznaniacy. Gospodarze nie mają więc już żadnych szans na awans do fazy play-off i jutrzejsze spotkanie w Daugavpils obejrzą bez jakiegokolwiek stresu.

Z Hansenem byłoby inaczej?

Rezultat spotkania być może mógłby wyglądać inaczej, gdyby z "Żurawiem" na plastronie wystartował dziś Patrick Hansen. Najlepszy zawodnik U-24 całej eWinner 1. Ligi, który w 7R Stolaro Stali ma prawo startować jako gość, po raz kolejny znalazł się poza składem. Na torze znów oglądaliśmy za to Adriana Cyfera. Wychowanek gorzowskiego zespołu zawiódł i na swoim koncie nie zapisał nawet dwucyfrówki, co jak na jednego z liderów jest mizernym wynikiem.

Gospodarze mogą pluć sobie w brodę, ponieważ z fenomenalnie spisującym się w tym roku Duńczykiem ich szanse na punkt bonusowy byłyby zdecydowanie większe. Przyjezdni nie prezentowali się rewelacyjnie. Kilka gorszych biegów miał chociażby Kevin Woelbert. Niemiec w tym roku naprawdę rzadko notuje wpadki. Nie sprawdziło się również ekstraligowe wzmocnienie w postaci Rafała Karczmarza.

Powody do radości ma Lokomotiv Daugavpils. Łotysze niezależnie od wyniku jutrzejszego meczu z OK Bedmet Kolejarzem już teraz są pewni awansu do fazy play-off. Poza podopiecznymi Nikołaja Kokina w decydującej fazie sezonu wystąpią także wcześniej wspomniani opolanie, rawiczanie oraz reprezentanci debiutującego na polskich owalach Trans MF Landshut Devils. Drużynę, która awansuje do przyszłorocznej eWinner 1. Ligi poznamy za kilka tygodni.

7R STOLARO STAL RZESZÓW: 54

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ: 36

7R STOLARO STAL RZESZÓW:

9. Patryk Rolnicki 13+1 (3,3,3,2*,2)

10. Adrian Cyfer 9+1 (2,2*,0,2,3)

11. Hubert Łęgowik 5+1 (2*,w,1,2)

12. Karol Baran 12+1 (2,3,3,3,1*)

13. Sam Masters 9+2 (1*,3,3,1*,1)

14. Dawid Rempała 2+1 (2*,d,0)

15. Mateusz Majcher 4+1 (3,0,1*)

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ:

1. Rafał Karczmarz 4+1 (0,2,1*,1,-)

2. Robert Chmiel 6+1 (0,1*,2,3,0)

3. Lars Skupień 4+1 (1,2,1*,0)

4. Matias Nielsen 6 (3,1,2,t,0)

5. Kevin Woelbert 14 (3,1,2,3,2,3)

6. Jan Rachubik 2 (1,1,0,0)

7. Szymon Szwacher 0 (0,0,0)

BIEG PO BIEGU:

1. Rolnicki, Łęgowik, Skupień, Karczmarz - 5:1 (5:1)

2. Majcher, Rempała, Rachubik, Szwacher - 5:1 (10:2)

3. Woelbert, Baran, Masters, Chmiel - 3:3 (13:5)

4. Nielsen, Cyfer, Rachubik, Rempała (d) - 2:4 (15:9)

5. Baran, Skupień, Nielsen, Łęgowik (w) - 3:3 (18:12)

6. Masters, Karczmarz, Chmiel, Majcher - 3:3 (21:15)

7. Rolnicki, Cyfer, Woelbert, Szwacher - 5:1 (26:16)

8. Masters, Nielsen, Skupień, Rempała - 3:3 (29:19)

9. Rolnicki, Chmiel, Karczmarz, Cyfer - 3:3 (32:22)

10. Baran, Woelbert, Łęgowik, Rachubik - 4:2 (36:24)

11. Baran, Rolnicki, Karczmarz, Rachubik, Nielsen (t) - 5:1 (41:25)

12. Chmiel, Łęgowik, Majcher, Szwacher - 3:3 (44:28)

13. Woelbert, Cyfer, Masters, Skupień - 3:3 (47:31)

14. Cyfer, Woelbert, Masters, Chmiel - 4:2 (51:33)

15. Woelbert, Rolnicki, Baran, Nielsen - 3:3 (54:36)