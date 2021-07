Żużel. 2. Liga Żużlowa. Stal - Lokomotiv. Gospodarze otarli się nawet o punkt bonusowy! Jakobsen i długo, długo nikt

Dla żużlowców 7R Stolaro Stali był to mecz, który po prostu musieli wygrać, by zachować szansę na miejsce w fazie play-off. Już kilka godzin przed rozpoczęciem rywalizacji stało się jasne, że rzeszowianom o wygraną będzie niezwykle trudno, bo Optibet Lokomotiv na zasadzie "gościa" wzmocnił wyróżniający się pierwszoligowiec - Frederik Jakobsen. Duńczyk z Aforti Startu ma wspomóc Łotyszy w dalszej walce o awans. Do tej pory ich jazda wyglądała przecież mocno przeciętnie. Wzmocnienie jest jak najbardziej konieczne.

Kolejna porażka

23-letni Jakobsen był najskuteczniejszym zawodnikiem gości, jednak podopieczni Nikołaja Kokina ponieśli piątą porażkę w rozgrywkach. Bilans 5-0-5 - jak na jednego z pretendentów do awansu - wygląda naprawdę miernie. Całkowicie zawiódł Tomas H. Jonasson, słabszy występ zanotował Oleg Michaiłow. Solidnie pojechał Jewgienij Kostygow, a także Francis Gusts. Choć na barkach tego 17-latka nie powinna spoczywać odpowiedzialność za wyniki całego zespołu.

Reklama

Łotysze mecz w Rzeszowie przegrali przez drugą fatalną serię startów (13:5 dla gospodarzy). Ogólnie to od czwartego do ósmego biegu na torze rządzili jadący pod presją zawodnicy z Podkarpacia. Ta presja ponisoła ich po ważne zwycięstwo. Przyjezdni odpowiedzieli praktycznie tylko raz - w wyścigu dziewiątym, kiedy para Jakobsen - Kostygow przywiozła do mety 5:1. Jedna jaskółka jednak wiosny nie czyni. Przewaga miejscowych cały czas była bezpieczna.

Zacięta walka o punkt bonusowy

Gdy przyjezdni po raz drugi wygrali podwójnie, wtedy szanse na zwycięstwo w meczu mieli tylko matematyczne. Bieg dwunasty dał im jednak kopa do przodu i zastrzyk energii przed decydującą walką o punkt bonusowy. Finalnie musieli zadowolić się dwoma "oczkami" do ligowej tabeli, gdyż wygrali 50:40. W dwumeczu o jeden punkt lepsi byli zatem Łotysze, którzy na własnym obiekcie zwyciężyli 50:39. Najlepiej w rzeszowskiej drużynie spisał się Hubert Łęgowik (12 punktów). W drugiej fazie zawodów dwa zera przywiózł Adrian Cyfer, po niemrawym początku natomiast obudził się Sam Masters.

7R STOLARO STAL RZESZÓW: 50

OPTIBET LOKOMOTIV DAUGAVPILS: 40

OPTIBET LOKOMOTIV DAUGAVPILS:

1. Jewgienij Kostygow - 8+1 (3,0,2*,1,2)

2. Frederik Jakobsen - 13 (3,2,2,3,3)

3. Tomas H. Jonasson - 1 (0,0,-,1)

4. Daniił Kołodinski - 1 (0,1,-,-)

5. Oleg Michaiłow - 6 (1,2,0,3)

6. Francis Gusts - 7 (3,2,0,2,0)

7. Ricards Ansviesulis - 2+1 (w,0,2*,0)

7R STOLARO STAL RZESZÓW:

9. Tim Sorensen - 7+1 (1*,1,1,3,1)

10. Adrian Cyfer - 6 (3,3,0,0)

11. Hubert Łęgowik - 12 (2,3,3,1,3)

12. Karol Baran - 8+2 (2,2*,1,2*,1)

13. Sam Masters - 9 (0,1,3,2,3)

14. Dawid Rempała - 3 (1,1,1)

15. Mateusz Majcher - 5 (2,3,w)

Bieg po biegu:

1. Kostygow, Łęgowik, Soerensen, Jonasson - 3:3

2. Gusts, Majcher, Rempała, Ansviesulis (w) - 3:3 (6:6)

3. Jakobsen, Baran, Michaiłow, Masters - 2:4 (8:10)

4. Cyfer, Gusts, Rempała, Kołodinski - 4:2 (12:12)

5. Łęgowik, Baran, Kołodinski, Jonasson - 5:1 (17:13)

6. Majcher, Jakobsen, Masters, Kostygow - 4:2 (21:15)

7. Cyfer, Michaiłow, Soerensen, Ansviesulis - 4:2 (25:17)

8. Masters, Jakobsen, Rempała, Gusts - 4:2 (29:19)

9. Jakobsen, Kostygow, Soerensen, Cyfer - 1:5 (30:24)

10. Łęgowik, Gusts, Baran, Michaiłow - 4:2 (34:26)

11. Soerensen, Baran, Kostygow, Gusts - 5:1 (39:27)

12. Jakobsen, Ansviesulis, Łęgowik, Majcher (w) - 1:5 (40:32)

13. Michaiłow, Masters, Jonasson, Cyfer - 2:4 (42:36)

14. Masters, Kostygow, Soerensen, Ansviesulis - 4:2 (46:38)

15. Łęgowik, Michaiłow, Baran, Jakobsen - 4:2 (50:40)