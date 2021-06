​Żużel. 2. Liga Żużlowa. Stal - Devils. Rzeszowianie pod ścianą. Muszą wygrać za trzy, żeby pozostać w grze

W oczach fanów 7R Stolaro Stali naprawdę trudno znaleźć optymizm. Rzeszowianie mieli walczyć o miejsce w play-offach, bo zbudowany przez działaczy skład wcale nie jest słaby. Początek sezonu to jednak pasmo niepowodzeń, problemy z torem i stadionem oraz bałagan organizacyjny, który rozwścieczył nawet sponsorów. Wygrana w niedzielę za trzy punkty z Trans MF Landshut Devils byłaby nowym otwarciem.

49:39 - taki wynik padł 13 czerwca w Niemczech. Wygrali oczywiście gospodarze prowadzeni przez Sławomira Kryjoma. Czy rzeszowian stać na odrobienie dziesięciopunktowej straty i zgarnięcie "oczka" bonusowego? Trudno powiedzieć, bo nikt nie ma pojęcia, w jakiej formie są żużlowcy Stali na własnym torze. Jak na razie mają zaliczony jeden mecz w domu. Słowo "zaliczony" nie jest przypadkowe, bo przegrali go po walkowerze 0:40.

Reklama

Podopieczni Michała Widery pozostałe trzy spotkania rozegrali na wyjeździe i to z dość zmiennym skutkiem - o dziesięciopunktowej porażce w Landshut już wspominaliśmy, natomiast w Poznaniu ulegli 34:56, a w Rawiczu 40:49. Jeśli przygotowali należycie tor, oraz odpowiednio się do niego dopasowali, to przynajmniej w dwóch dwumeczach nie stoją na straconej pozycji. W walce o play-offy każdy punkt może być na wagę złota, choć bilans 0-0-4 nikogo w Rzeszowie nie nastraja optymistycznie.

Przyjezdni bez żadnego zaskoczenia pojawią się "niemieckim" składem, wspomoże ich dodatkowo Dimitri Berge, który niedawno został wypożyczony do Landshut z Abramczyk Polonii. Francuz obok Kaia Huckenbecka ma najlepszą średnią w drużynie (obaj 2,300). Potencjał udowadnia też młody Norick Bloedorn. Czy ta "trójka" poprowadzi gości do zwycięstwa na Podkarpaciu?

Awizowane składy na mecz 7R Stolaro Stal Rzeszów - Trans MF Landshut Devils:

7R Stolaro Stal Rzeszów: 9. Hubert Łęgowik, 10. Tim Soerensen, 11. Adrian Cyfer, 12. Karol Baran, 13. Sam Masters, 14., 15. Mateusz Majcher.

Trans MF Landshut Devils: 1. Kai Huckenbeck, 2. Tobias Busch, 3. Dimitri Berge, 4. Michael Haertel, 5. Martin Smolinski, 6. Norick Bloedorn.

Początek meczu w niedzielę 20 czerwca o godzinie 19:45.

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!