Na tym etapie sezonu trzeba zdobywać punkty, więc każdy mecz jest niezwykle ważny. Żużlowcy 7R Stolaro Stali byli podwójnie skoncentrowani, by zmazać plamę po wcześniejszych porażkach - rzeszowianie bowiem trzykrotnie przegrali na wyjazdach, a na domiar złego zostali ukarani walkowerem za to, że nie potrafili odpowiednio przygotować toru na domową potyczkę z OK Bedmet Kolejarzem. Play-offy uciekają, dlatego podopieczni Michała Widery byli na musiku.

Mocne ciosy rozbudziły apetyty

Nie wszyscy oczekiwali od gospodarzy walki o punkt bonusowy (w Landshut zwyciężyła drużyna z Niemiec (49:39). Zespół z Podkarpacia na początku spotkania jednak wymierzył kilka ciosów w kierunku przyjezdnych i w dwumeczu był remis. Po słabej pierwszej serii zawodnicy Trans MF Landshut Devils odnaleźli lepsze ustawienia, co łączyło się z zaciętą rywalizacją w kolejnych wyścigach.

Wygrana uciekła, jednak zależało im na zainkasowaniu bonusa. W parku maszyn na bieżąco wnikliwie analizowano sytuację i w odpowiednim momencie zastosowano rezerwę taktyczną w postaci dodatkowego startu zdolnego Niemca Noricka Bloedorna. Urodzony w 2004 roku żużlowiec dojechał do mety przed naprawdę solidnym seniorem Hubertem Łęgowikiem. Ruch z zastąpieniem Mario Niedermeiera zatem wypalił.

Zawiodła druga linia gości, miejscowi bardziej kompletni

Przyjezdnym trudno było wywieźć zwycięstwo. Po słabszych pierwszych biegach, znacznie lepiej punktowali liderzy - Dimitri Berge i Kai Huckenbeck. W ich przypadku doświadczenie zdobyte na pierwszoligowych torach (w przypadku Niemca nawet ekstraligowych) procentuje. Francuza śmiało powinniśmy nazwać bohaterem meczu (15 punktów w sześciu startach). Swoje zadanie bez zarzutu wykonał też Bloedorn. Dopiero w końcówce odpalił Martin Smolinski, choć zdobył punkty na wagę wygranej w dwumeczu. Zawiodła "druga linia" gości z Landshut. Tobias Busch i Michael Haertel uzbierali łącznie zaledwie trzy "oczka". Jeszcze przed wyścigami nominowanymi Berge i Huckenbeck wystartowali z "taktyka".

Miejscowi byli bardziej kompletni. Nic nie można zarzucić trójce seniorów - Timowi Soerensenowi, Adrianowi Cyferowi, oraz Karolowi Baranowi. Sam Masters, a także Hubert Łęgowik zaliczyli tylko po jednej wpadce. Juniorzy natomiast zwyciężyli ważny bieg młodzieżowy 4:2. Walka o bonus trwała do ostatniej gonitwy. Ostatecznie padł wynik 48:42 i ważny punkt do tabeli 2. Ligi Żużlowej zapisali goście!

7R STOLARO STAL RZESZÓW: 48

TRANS MF LANDSHUT DEVILS: 42

TRANS MF LANDSHUT DEVILS:

1. Kai Huckenbeck - 9 (1,2,3,0,2,1)

2. Tobias Busch - 1+1 (0,1*,0,-,-)

3. Dimitri Berge - 15 (0,3,3,3,3,3)

4. Michael Haertel - 2+1 (1*,0,1,-)

5. Martin Smolinski - 9+1 (1,2,1,2*,3)

6. Norick Bloedorn - 5+1 (2,2,1*,0,0)

7. Mario Niedermeier - 1 (0,-,1)

7R STOLARO STAL RZESZÓW:

9. Hubert Łęgowik - 5+2 (2*,0,2,1*)

10. Tim Soerensen - 8+1 (3,3,1*,1,0)

11. Adrian Cyfer - 12+1 (3,2,2*,3,2)

12. Karol Baran - 9+3 (2*,1*,3,2,1*)

13. Sam Masters - 10 (3,3,2,0,2)

14. Jakub Stojanowski - 1 (1,0,0)

15. Mateusz Majcher - 3 (3,0,w)

Bieg po biegu:

1. Cyfer, Łęgowik, Huckenbeck, Berge - 5:1

2. Majcher, Bloedorn, Stojanowski, Niedermeier - 4:2 (9:3)

3. Masters, Baran, Smolinski, Busch - 5:1 (14:4)

4. Soerensen, Bloedorn, Haertel, Stojanowski - 3:3 (17:7)

5. Berge, Cyfer, Baran, Haertel - 3:3 (20:10)

6. Masters, Huckenbeck, Busch, Majcher - 3:3 (23:13)

7. Soerensen, Smolinski, Bloedorn, Łęgowik - 3:3 (26:16)

8. Berge, Masters, Haertel, Stojanowski - 2:4 (28:20)

9. Huckenbeck, Łęgowik, Soerensen, Busch - 3:3 (31:23)

10. Baran, Cyfer, Smolinski, Bloedorn - 5:1 (36:24)

11. Berge, Baran, Łęgowik, Huckenbeck - 3:3 (39:27)

12. Cyfer, Huckenbeck, Niedermeier, Majcher (w) - 3:3 (42:30)

13. Berge, Smolinski, Soerensen, Masters - 1:5 (43:35)

14. Smolinski, Masters, Baran, Bloedorn - 3:3 (46:38)

15. Berge, Cyfer, Huckenbeck, Soerensen - 2:4 (48:42)

