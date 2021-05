Żużel. 2. Liga Żużlowa. Stadion mają ekstraligowy. Jaką mają drużynę?

Z niemal półtora miesięcznym opóźnieniem wystartowała 2. Liga Żużlowa. Za nami już dwa mecze pierwszej kolejki. Zwyciężyły w nich drużyny Optibet Lokomotivu Daugavpils i OK Bedmet Kolejarza Opole. Do rozegrania zostało jeszcze jedno spotkanie. W Rawiczu zmierzą się miejscowy Metalika Recycling Kolejarz i 7R Stolaro Stal Rzeszów. Wiele wskazuje na to, że możemy być świadkami wyrównanego pojedynku.

Obie drużyny przystępują do tego sezonu z podobnymi założeniami. Zarówno jedni, jak i drudzy raczej nie są wymieniani wśród faworytów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, a sukcesem będzie dla nich awans do pierwszej czwórki. Na rynku transferowym, co nie jest zaskakujące, aktywniejsi byli rzeszowianie. Pozyskali z Opola Huberta Łęgowika i Sama Mastersa, czyli dwóch zawodników, którzy powinni być liderami tej ekipy. Umowę parafowano również z Andriejem Karpowem, jednak nie wiadomo kiedy Ukrainiec zaprezentuje się w kevlarze drużyny z podkarpacia. Kilkanaście dni temu uległ bardzo poważnemu wypadkowi podczas treningu w Grudziądzu i dopiero wczoraj opuścił szpital.

W Rawiczu obyło się bez większych zmian. Kolejarz dalej współpracuje z Fogo Unią Leszno i to na zawodnikach leszczyńskiej Unii w głównej mierze będzie opierał się skład rawiczan. Jednak w przeciwieństwie do lat ubiegłych, Kolejarz zakontraktował uznanego zawodnika. Mowa o Damianie Dróżdżu, który w zeszłym sezonie stanowił o sile Wilków Krosno. Transfer tego zawodnika może oznaczać, że rawiczanie nie zamierzają być chłopcami do bicia, a sami chcą bić faworytów tej kampanii.

Kto wygra niedzielne spotkanie? Patrząc na awizowane składy drużyn wydaje się, że odrobinę bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Metalika Recycling Kolejarza Rawicz. Jaimon Lidsey i Damian Dróżdż wydają się być lepszą parą liderów niż Sam Masters i Hubert Łęgowik, szczególnie na stadionie im. Floriana Kapały.

Przewagę rawiczan widać też w formacji juniorskiej. Niezależnie od tego, kto uzupełni zestawienie 7R Stolaro Stali, ciężko będzie dwójce młodzieżowców rzeszowskiej drużyny zdobyć co najmniej tyle punktów, co awizowany Kacper Pludra - na co dzień zawodnik występujący na poziomie ekstraligowym.

Jednak nie na wszystkich pozycjach rawiczanie wyglądają lepiej. Wydaje się, że rzeszowscy kibice mogą liczyć na zawodników drugiej linii. Dawid Stachyra i Adam Ellis nie stoją na straconej pozycji w pojedynkach z Balińskim, Rewem, czy Szlauderbachem. Kto w ogólnym rozrachunku wygra to spotkanie? O tym przekonamy się w niedzielę, 16 maja. Początek meczu o godzinie 12.

Piotr Kaczorek

