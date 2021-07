Żużel. 2. Liga Żużlowa. Spóźnialski lider położył mecz swojej drużynie

Patryk Głowacki Żużel

W piątek Trans MF Landshut Devils zdobyło cenne trzy punkty z Optibet Lokomotivem Daugavpils. Może Łotysze by wygrali, gdyby na mecz dojechał ich lider - Tomas H. Jonasson. I to dosłownie! Szwed spóźnił się na spotkanie, a gdy wrócił, okazało się, że nie ma wiele do zaoferowania. Gospodarzy z kolei znów poprowadzili liderzy, którzy w najważniejszym momencie pokazali dużą jakość.

