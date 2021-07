Żużel. 2. Liga Żużlowa. Rolnicki z meczem życia. Będzie coś jeszcze z Ivacicia?

7R STOLARO STAL RZESZÓW



Sam Masters 5. Tylko w jednym wyścigu przyjechał za rywalem. W innych nie zawsze imponował szybkością, ale i tak jechał jak na lidera przystało.



Hubert Łęgowik 3+. Beznadziejny start meczu zamazał dwoma pewnymi "trójkami". Ostatni punkt przywieziony "na trupie". Na plus, że szybko i dobrze zareagował sprzętowo.



Karol Baran 3+. Początek bardzo niemrawy, ale końcówka już mocna. Szczególnie zaimponował, gdy bardzo długo pilnował Majchera, by junior spokojnie dowiózł zwycięstwo.



Patryk Rolnicki 6. Występ doskonały. Miał u siebie zrobić wynik i zrobił. Jak wystrzelił spod taśmy, nie było szans go dogonić. Jeden z najlepszych występów w jego życiu.



Adrian Cyfer 4+. Największy pechowiec meczu. Defekt na ostatniej prostej zabrał mu jedno zwycięstwo. Przegrywał tylko z Ivacicem. Pojechał zgodnie z oczekiwaniami.



Dawid Rempała 4+. Bardzo udany występ punktowy. Widać, że miał problemy z trudnym torem i nie zawsze jazda była płynna. Te nie przeszkadzały mu w dowożeniu wygranych.



Mateusz Majcher 4. Oprócz spełnionego zadania w biegu juniorskim wygrał jeszcze jeden bieg, choć duża w tym zasługa Barana. Dał jednak od siebie więcej, niż zakładano.



MSC WOLFE WITTSTOCK:



Matic Ivacic 5. Nieoczekiwanie przejął na siebie rolę lidera. Wykorzystywał szybkość i jechał do końca, co dawało mu punkty. Zawiódł tylko raz, ale widać było, że miał wtedy kłopoty sprzętowe.



Steven Mauer 1. Nie ma czego oceniać. Defekt w pierwszym starcie i tyle go na torze widzieli.



Max Dilger 2. Złe zachowanie w pierwszym biegu, gdzie wjechał w rywala, samemu upadając. Potem próbował, ale urazy dały się we znaki i przedwcześnie skończył zawody.



Fraser Bower 1+. Fajny początek jego pierwszego biegu. Przez chwilę wydawało się, że może namieszać. Chwilę później tak dobrze już nie było, a dalsza część meczu uwydatniła braki.



Marcin Jędrzejewski 2. Pierwszy start w tym sezonie nieszczególnie udany. Na pewno się starał, ale nic z tego nie wynikło. Z poważnych rywali pokonał Cyfera, ale tylko przez jego błąd. Nie spełnił oczekiwań.



Lukas Baumann 2. Nie nawiązał do najlepszych występów w sezonie. Pokonał tylko Łęgowika. Nawet w biegu juniorskim wyprzedzili go obaj gospodarze.



Ben Ernst 1. W każdym biegu daleko za rywalami. Nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Gdy dostał dodatkową szansę, nie wytrzymał na starcie. Występ do zapomnienia.



