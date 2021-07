Żużel. 2. Liga Żużlowa. Rewolucja w zarządzie pomoże Stali? Spadkowicz jest do pokonania

O Stali Rzeszów nie mówiło się w tym roku dobrze. Słabe wyniki to jedno. Cień na zmagania drużyny kładzie walkower, jaki został przyznany OK Bedmet Kolejarzowi Opole. Miało być święto, a wyszła klapa. Wszystko przez tor, który mimo godzinnych starań nie nadawał się do jazdy. Nie pomogły odwołania oraz interwencja... Grzegorza Brauna. Decyzję o walkowerze utrzymano, przez co palcem klubowi pogrozili sponsorzy. Po incydencie tytułowa firma Stolaro oraz Texom zawiesiły współpracę.

Sytuacja w Rzeszowie zaczęła się odwracać. Nieoczekiwanie stanowisko prezesa zwolnił Zbigniew Prawelski. Zarząd w zasadzie zbudowano od nowa. Prezesem został Jan Madej, a obok niego kluczowe stanowiska zajęli Łukasz Rojek i Renata Balawender. Pojawili się nowi ludzie, a wiara w rzeszowski żużel odżyła. Nowa świta tchnęła w klub życie. Jak długo to potrwa? Nie wiadomo. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim do klubu wróciło Stolaro.

Sprawy pozasportowe mogą wpłynąć na postawę drużyny. Madej i spółka wierzą w awans Stali do fazy play-off 2. Ligi Żużlowej. Zadanie jest trudne. Obecnie rzeszowianie zajmują piąte miejsce w tabeli. Do czwartej drużyny - Trans MF Landshut Devils strata wynosi trzy punkty. W zasięgu zespołu jest jeszcze Optibet Lokomotiv Daugavpils. Łotysze mają pięć "oczek" zapasu. Rzeszowianie rozegrali jednak mecz mniej od wspomnianych rywali.

Środa przywróci nadzieję?

Nadchodzące spotkanie może znacząco zmniejszyć różnicę między zespołami. Stal podejmie zespół z Daugavpils. Lokomotiv spisuje się poniżej oczekiwań. To na pewno szansa dla gospodarzy, którzy mogą zdobyć nawet trzy punkty. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 50:39 dla Łotyszy.

Wiele zależy od formy Tomasa H. Jonassona. W pierwszym starciu był on niemalże perfekcyjny. Ostatnie spotkania w jego wykonaniu pozostawiały natomiast sporo do życzenia. Szwed musi zrobić swoje, bo trudno znaleźć inną osobę, jaka weźmie ciężar wyniku na swoje barki. Znów większość składu spadkowicza wypełnią juniorzy. Lokomotiv zdolną młodzież ma, ale trudno od niej łatania dziur po liderach. Stal może z kolei liczyć na swojego lidera - Sama Mastersa. Tym razem mecz w lidze angielskiej nie stoi zawodnikowi na przeszkodzie. To ważna wiadomość dla gospodarzy. Masters jest na ten moment trzecim najskuteczniejszym zawodnikiem ligi. Gdy pojawia się w Polsce, zawsze prezentuje odpowiednią jakość.

Awizowane składy:

7R Stolaro Stal Rzeszów: 9. Tim Soerensen, 10. Adrian Cyfer, 11. Hubert Łęgowik, 12. Karol Baran, 13. Sam Masters, 14. -, 15. Matusz Majcher

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 1. Jewgienij Kostygow, 2. Ernests Matjusonoks, 3. Tomas H. Jonasson. 4. Daniił Kołodinski, 5. Oleg Michaiłow, 6. Francis Gusts, 7. -

Spotkanie rozpocznie się w środę 28 lipca o godz. 19:45.