Żużel. 2. Liga Żużlowa. PSŻ - Kolejarz. Sensacja w Poznaniu!

Po wyrównanym spotkaniu Metalika Recycling Kolejarz Rawicz pokonał miejscowy SpecHouse PSŻ Poznań 48:42. Po dwóch rundach goście dzisiejszego spotkania mają na koncie dwa zwycięstwa, natomiast dla gospodarzy jest to druga porażka w tym sezonie.

Lepiej ten sezon rozpoczęli rawiczanie. Na inaugurację pokonali na własnym torze 7R Stolaro Stal Rzeszów 49:40. Należy jednak pamiętać, że w tamtym meczu byli wzmocnieni podstawowymi zawodnikami Fogo Unii Leszno. Barw rawickich niedźwiadków bronili Jaimon Lidsey, Krzysztof Sadurski i Kacper Pludra.

Poznaniacy rozpoczęli sezon dużo gorzej. W pierwszej kolejce pojechali do stolicy polskiej piosenki, gdzie zostali podjęci przez miejscowy OK Bedmet Kolejarz Opole. Gospodarze tamtego meczu są faworytem do awansu do eWinner 1. Ligi, jednak kibice PSŻ mogli spodziewać się po swojej drużynie bardziej ambitnej postawy. Walczył Woelbert, ambitnie pokazał się Nielsen, przebłyski miał Skupień i to tak naprawdę tyle. W obliczu takiej dyspozycji, wynik 55:35 nie był najwyższym możliwym wymiarem kary.



Działacze i kibice poznańskiego klubu z pewnością liczyli na to, że Metalika Recycling Kolejarz Rawicz nie sprawi większych problemów. Wszak przystępowali do tego meczu bez znaczących ekstraligowych wzmocnień. W Poznaniu nie pojawili się Lidsey i Pludra - jedynie spisujący się nie najlepiej w barwach Unii Sadurski.





Po pierwszej serii wydawało się, że te przewidywania się sprawdzą. Podwójna wygrana w premierowym biegu zawodów i późniejsze zwycięstwo 4:2 w biegu trzecim dało PSŻ-owi sześciopunktowe prowadzenie. Taka przewaga utrzymywała się do biegu piątego, kiedy Sadurski i Dróżdż pokonali podwójnie Woelberta i Chmiela.



Kolejne biegi zazwyczaj kończyły się tuż po starcie. Tak samo było w biegu jedenastym, gdy rawiczanie odnieśli kolejne podwójne zwycięstwo w tym meczu. Szymon Szlauderbach i Damian Baliński pokonali Tero Aarnio i Roberta Chmiela. Objętego w tamtym momencie prowadzenia goście nie oddali już do samego końca meczu. W piętnastym biegu, na zakończenie, Baliński z Dróżdżem przywieźli podwójne prowadzenie i ustanowili wynik spotkania na 42:48.



W drużynie miejscowych zawiódł przede wszystkim Robert Chmiel. Wychowanek rybnickiego klubu wygrał pierwszy bieg, co dało miejscowym nadzieję na lepszy wynik tego zawodnika niż w Opolu. Dalej było już jednak bardzo słabo. Chmiel był bezbarwny i bardzo brakowało mu prędkości.



Poniżej oczekiwań spisał się też Woelbert. Choć zdobył 9 punktów, miał problem z wygrywaniem biegów i pokonywaniem liderów rywali, co najlepszemu zawodnikowi drużyny, szczególnie na własnym torze, nie przystoi.



Dobrze spisał się za to Matias Nielsen. Duńczyk pokazał, że ambitna postawa w Opolu nie była przypadkowa i w Poznaniu mogą mieć kolejny duński talent. Co prawda nie udało mu się odmienić losów spotkania w ostatnim biegu zawodów, jednak zdobył 11 punktów i wygrał trzy biegi.



W drużynie Kolejarza bardzo dobrze spisał się Damian Baliński. Doświadczony zawodnik był jednym z trzech liderów gości. Ważne punkty dorzucił też Szymon Szlauderbach. Dla wychowanka Fogo Unii Leszno to drugi bardzo dobry mecz sezonu. Potwierdził tym samym, że jego dobry występ przeciwko rzeszowianom w pierwszej rundzie nie był przypadkowy.



Fantastycznie spisał się Damian Dróżdż. Zawodnik reprezentujący w przeszłości barwy m.in. Betard Sparty Wrocław udowodnił działaczom z Poznania, że nie jest tak słaby, jak mogło by się im wydawać po krótkim mariażu z tych stron w sezonie 2019.



Czarne chmury, które zgromadziły się nad stadionem w końcowej fazie spotkania nie tylko przyprowadziły deszcz, ale są również bardzo symboliczne. Jeśli SpecHouse PSŻ ma problem by wygrać na własnym torze z drużyną rezerw ekstraligowego klubu, to strach pomyśleć, jak będą prezentować się poznaniacy w starciach z mocniejszymi rywalami - drużyną z Opola, Daugavpils, czy Landshut. Z poznańskiego punktu widzenia warto by było dojść do porozumienia z Eduardem Krcmarem. Bez Czecha o awans do pierwszej czwórki może być piekielnie trudno.



SpecHouse PSŻ Poznań 42



Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 48



SpecHouse PSŻ Poznań:

9. Robert Chmiel 3 (3,0,t,0)

10. Kevin Woelbert 9 (3,1,3,2,2)

11. Lars Skupień 9+1 (2*,3,2,2,0)

12. Tero Aarnio 4+2 (1,0,1*,1,1*)

13. Matias Nielsen 11+1 (3,3,3,1*,1)

14. Kacper Kłosok 2 (2,0,0,0)

15. Szymon Szwacher 2+1 (1*,u,1)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

1. Damian Baliński 10+1 (1,2,2,3,2*)

2. Matthew Gilmore 2+1 (0,1,1*,-)

3. Keynan Rew 3+1 (0,1*,2,0,-)

4. Szymon Szlauderbach 10+2 (2,2,1*,2*,3)

5. Damian Dróżdż 14 (2,3,3,3,3)

6. Krzysztof Sadurski 9+2 (3,1*,2*,0,3,0)

7. Hubert Ścibak 0 (0,-,w)

Piotr Kaczorek



