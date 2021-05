Żużel. 2. Liga Żużlowa. PSŻ - Kolejarz. Prezes gospodarzy przekonany o wygranej

- Jestem przekonany, że wygramy. To dla nas bardzo ważne, bo przyjdą kibice, a nic tak nie trzyma ich przy klubie, jak domowe zwycięstwa - mówi prezes Arkadiusz Ładziński przed niedzielnym meczem z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz. Sternik klubu ze stolicy Wielkopolski pochwalił swoich zawodników za ambicję w ostatnim starciu w Opolu.

SpecHouse PSŻ w pierwszym meczu sezonu miał naprawdę trudną przeprawę. Drużyna ze stolicy Wielkopolski musiała zmierzyć się na wyjeździe z OK Bedmet Kolejarzem Opole. Poznaniacy przegrali 35:55, ale prezes pochwalił swoich zawodników za waleczną postawę z pretendentem do awansu. - Ich waleczność była budująca. Gdyby kilka rzeczy lepiej zagrało, to moglibyśmy zdobyć 40 punktów - powiedział Arkadiusz Ładziński w rozmowie z portalem polskizuzel.pl.

Teraz znacznie łatwiejszy przeciwnik. Do Poznania przyjedzie Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. - Jestem przekonany, że wygramy. To dla nas bardzo ważne, bo przyjdą kibice, a nic tak nie trzyma ich przy klubie, jak domowe zwycięstwa. Nie mówię, że na wyjazdach mamy przegrywać, ale kluczem jest prezentowanie dobrej formy na domowym torze. Na ten moment jesteśmy mocniejsi niż Rawicz i liczę na to, że to wyjdzie na torze - dodał sternik SpecHouse PSŻ-u.

Liderem poznańskiej drużyny bez wątpienia jest Niemiec Kevin Woelbert, który od lat na drugoligowych torach spisuje się naprawdę wyśmienicie. W niedzielę lepszego występu niż w Opolu oczekuje się od Roberta Chmiela oraz Larsa Skupienia. Do jazdy wraca nieobecnocny w pierwszym meczu Tero Aarnio. O sile zespołu z Rawicza z kolei powinni stanowić wychowankowie Unii Leszno - Damian Baliński i Szymon Szlauderbach. Ten drugi jeszcze w piątek był w składzie mistrzów Polski na pojedynek w Grudziądzu, lecz nie wyjechał do żadnego wyścigu. Tym razem zabraknie Jaimona Lidseya. Rawiczanie przystąpią do rywalizacji po pokonaniu 7R Stolaro Stali Rzeszów (49:40).

Awizowane składy na mecz SpecHouse PSŻ Poznań - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

SpecHouse PSŻ Poznań: 9. Robert Chmiel, 10. Kevin Woelbert, 11. Lars Skupień, 12. Tero Aarnio, 13. Matias Nielsen, 14. Kacper Kłosok.

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 1. Damian Baliński, 2. Matthew Gilmore, 3. Keynan Rew, 4. Szymon Szlauderbach, 5. Damian Dróżdż, 6., 7. Hubert Ścibak.

Początek meczu w niedzielę 23 maja o godzinie 15:00.

