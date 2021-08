Choć w pierwszym meczu tych drużyn reprezentanci Trans MF Landshut Devils wysoko zwyciężyli (58:32), wydawało się, że najwięcej na co będzie ich stać w Poznaniu, to dowiezienie punktu bonusowego. Tymczasem Niemcy nie przejęli się zbytnio takimi prognozami i od początku ruszyli do ataku.

Po podwójnym zwycięstwie w biegu drugim objęli prowadzenie, którego nie oddali już do końca spotkania. Analizując przebieg spotkania, można dojść do wniosku, że podopieczni Sławomira Kryjoma nie tyle mieli ten mecz pod kontrolą, co go zdominowali. Dość powiedzieć, że drugą "trójkę" żużlowcy PSŻ-u zdobyli w biegu... dwunastym, a na biegowe zwycięstwo przyszło im czekać do... trzynastej gonitwy dnia.

Brak liderów, brak juniorów

W drużynie PSŻ-u tak naprawdę nie zadziałało nic. Liderzy nie byli w stanie wygrywać pojedynków z liderami rywali, o czym świadczy choćby statystyka biegowych zwycięstw. Najwięcej na co było stać poznaniaków przez dużą część meczu, to remisowanie biegów. Liderów nie wyręczali zawodnicy drugiej linii, czy juniorzy.

Zupełnie odwrotnie było w niemieckiej ekipie. Znakomicie pojechali liderzy - Huckenbeck, Berge i Smolinski. Z dobrej storny pokazali się też juniorzy. Norick Bloedorn i Marius Hillebrand zdobyli w swoich regulaminowych startach w sumie dziewięć płatnych punktów.

Koniec sezonu w Poznaniu

Zwycięstwo Trans MF Landshut Devils znacznie przybliża tegorocznego beniaminka rozgrywek do udziału w fazie play-off. Zupełnie odwrotnie prezentuje się sytuacja poznaniaków. Przegrywając dzisiejsze spotkanie, stracili oni nawet matematyczne szanse na jazdę w rundzie finałowej 2. Ligi Żużlowej.

SpecHouse PSŻ Poznań 34

Trans MF Landshut Devils 56

SpecHouse PSŻ Poznań:

9. Rafał Karczmarz 8+1 (3,1*,2,0,2)

10. Matias Nielsen 8+1 (2,2,1*,3,0)

11. Lars Skupień 1 (1,0,d,-)

12. Robert Chmiel 5 (1,1,2,1,w)

13. Kevin Woelbert 11 (2,2,1,3,1,2)

14. Kacper Kłosok 1 (1,0,0)

15. Mikołaj Czapla 0 (w,0,d)

Trans MF Landshut Devils:

1. Kai Huckenbeck 13+1 (2,3,3,2*,3)

2. Tobias Busch 1 (d,1,d,2)

3. Michael Haertel 6+1 (0,2*,3,0,1)

4. Dimitri Berge 14+1 (3,3,2*,3,3)

5. Martin Smolinski 11 (3,3,3,2,t)

6. Norick Bloedorn 6 (3,1,1,1)

7. Marius Hillebrand 3+1 (2*,0,1)