Żużel. 2. Liga Żużlowa. Prezesom szkoda groszy na telewizję

W niedzielę na rawickim stadionie im. Floriana Kapały kibice byli świadkami hitu kolejki. Metalika Recycling Kolejarz Rawicz podejmował OK Bedmet Kolejarz Opole. Spotkały się więc dwie drużyny, prowadzące w ligowej tabeli. Niestety starcia na szczycie nie mogli obserwować kibice w całej Polsce. Wszystko dlatego, że nie było ono transmitowane w telewizji.

Rawicki klub przed niedzielnym spotkaniem wystosował oświadczenie. "W związku z pojawiającymi się pytaniami, pragniemy poinformować o braku transmisji telewizyjnej z niedzielnego spotkania Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - OK Bedmet Kolejarz Opole. Rozwiązanie te jest korzystniejszym dla naszego klubu z kilku powodów, m.in. brakiem poniesienia kosztów związanych z przyjazdem telewizji. Jednocześnie zachęcamy do jak najliczniejszego przybycia na mecz i przeżywanie żużlowych emocji na żywo - to właśnie fizyczna obecnośc na stadionie pozwala w najlepszy sposób poczuć widowisko sportowe i jest najlepszą formą wsparcia zawodników, jak i całego klubu. (...)" - napisano.

Z wystosowanego przez rawicki klub oświadczenia wniosek płynie jeden - nie chcieliśmy telewizji, bo oznacza to straty dla naszego klubu - nie dosyć, że przez to na stadionie pojawi się mniej kibiców, to jeszcze będziemy musieli ponieść z tego tytułu koszty. Jak się okazuje, klub z tytułu przyjazdu telewizji kosztów nie ponosi prawie żadnych - to bujda na resorach.

Jak powiedziano nam w GKSŻ i innych klubach drugoligowych, koszty związane z przyjazdem telewizji są dla klubów... niemal żadne. Koszt produkcji liczony w tysiącach jest pokrywany przez PZM, a jedyne obowiązki, jakie leżą po stronie klubu, to zapewnienie możliwości pracy telewizji - prąd, Internet i stanowiska dla kamer. To koszt maksymalnie kilkuset złotych.

W związku z tym pisanie o "braku poniesienia kosztów związanych z przyjazdem telewizji" jest zwyczajnym zakłamaniem. Klub z tytułu przyjazdu telewizji nie ponosi niemal żadnych kosztów. Smutne jest to, że jest ona tak traktowana. Jak pokazuje przykład PGE Ekstraligi - nie od razu Rzym zbudowano. Tam pierwsze kontrakty też były niewielkie, a obecnie liczone są w milionach. Szkoda, że w 2. Ligi nie ma objawów takiej cierpliwości.

Piotr Kaczorek