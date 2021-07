Żużel. 2. Liga Żużlowa. Poważny sprawdzian lidera z Opola. Lania już nie będzie?

Kibice z Rawicza i Opola mają prawo wymagać od swoich zespołów walki o najwyższe cele. Dawno kluby z tych miast nie wyrwały się z drugoligowego frontu, teraz nadarza się dobra okazja, żeby to zmienić i awansować do eWinner 1. Ligi. Metalikę Recycling Kolejarz regularnie wzmacniają zawodnicy Fogo Unii Leszno, co nie jest bez znaczenia.

W niedzielnym spotkaniu ekipę Romana Jankowskiego wspomogą Jaimon Lidsey, Szymon Szlauderbach, Krzysztof Sadurski oraz Damian Ratajczak. Dla tych młodych żużlowców starty w 2. Lidze Żużlowej są polem do zebrania doświadczenia. Najczęściej stają na wysokości zadania i zdobywają cenne "oczka". Mimo to najwyższą średnią w drużynie ma jednak Damian Dróżdż (2,071).

Reklama

OK Bedmet Kolejarz z pierwszym poważnym sprawdzianem? Podopieczni Piotra Mikołajczaka wygrali osiem dotychczasowych spotkań, ale to nie wszystko. Żaden rywal nie powinien dobrnąć do granicy 40 punktów. Opolanie to prawdziwy hegemon tych rozgrywek, inni tylko bezradnie patrzą na doskonałą jazdę lidera. Pod znakiem zapytania stoi występ najskuteczniejszego zawodnika ligi - Jacoba Thorssella.

Szwed w finale Indywidualnych Mistrzostw Szwecji zanotował upadek i wciąż nie wiadomo, czy się wykuruje. W awizowanym składzie go nie ma. W pierwszym starciu tych ekip w Opolu zwyciężyli gospodarze 51:39.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - OK Bedmet Kolejarz Opole:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 9. Jaimon Lidsey, 10. Damian Baliński, 11. , 12. Szymon Szlauderbach, 13. Damian Dróżdż, 14. Krzysztof Sadurski, 15. Damian Ratajczak.

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Mads Hansen, 2. Jacob Thorssell, 3. Andriej Kudriaszow, 4. Kamil Brzozowski, 5. Oskar Polis, 6. Bartłomiej Kowalski, 7. Marcel Krzykowski.

Początek meczu w niedzielę 18 lipca o godzinie 17:00.

Rumieńców nabiera rywalizacja o pierwszą czwórkę. Optibet Lokomotiv co prawda w fazie play-off powinien się spokojnie znaleźć, ale dla 7R Stolaro Stal Rzeszów istotny jest każdy punkt. Drużyna walczy o czwarte miejsce z Trans MF Landshut Devils oraz SpecHouse PSŻ-Poznań. Na Łotwie o jakąkolwiek zdobycz będzie jednak ekstremalnie ciężko.

Dla zespołu prowadzonego przez Nikołaja Kokina to naprawdę bardzo pracowity weekend. Jeszcze w piątek Łotysze podejmowali Wolfe Wittstock. Niemcy tradycyjnie sobie nie poradzili i polegli w Daugavpils 32:58. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że rzeszowianie zawieszą poprzeczkę zdecydowanie wyżej i nie będą chłopcami do bicia.

Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotiv Daugavpils - 7R Stolaro Stal Rzeszów:

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 9. Jewgienij Kostygow, 10. Hans Andersen, 11. Oleg Michaiłow, 12. Kjastas Puodżuks, 13. Tomas H. Jonasson, 14. Francis Gusts.

7R Stolaro Stal Rzeszów: 1. Sam Masters, 2. Adrian Cyfer, 3. Tim Soerensen, 4. Karol Baran, 5. Hubert Łęgowik, 6. Mateusz Majcher.

Początek meczu w niedzielę 18 lipca o godzinie 17:00.