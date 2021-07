Spotkanie przedostatniej z ostatnią drużyną 2. Ligi to typowy pojedynek dla koneserów. Wydawało się jednak, że można liczyć na równy mecz, szczególnie gdy deszcz trochę wpłynął na nawierzchnię. Złudzenia szybko zostały rozwiane. Rzeszowianie wyraźnie pokazali, kto jest gospodarzem. Dzięki temu Stal zdobyła cenne punkty do tabeli 2. Ligi Żużlowej.

Przebudzenie Rolnickiego

Przed meczem można było zastanawiać się, czy wybór Patryka Rolnickiego na pozycję U-24 jest dobry. Dotychczasowo Polak wyglądał dużo gorzej od Tima Soerensena. Trener uznał, że u siebie 23-latek dobrze sobie poradzi. Choć teza wydawała się wątpliwa, Rolnicki udowodnił swoje, zdobywając płatny komplet.

Nie zawiedli też inni. Liderzy pojechali zgodnie z oczekiwaniami, a cenne punkty zdobyli juniorzy. Nawet jeśli ktoś miał drobny kryzys, jak Hubert Łęgowik i Karol Baran, to w trakcie meczu zdołali oni znaleźć dobre ustawienia. Prędkość zawodnicy wykorzystywali głównie na starcie, bo na trasie trudno było mówić o mijankach.

Wilki bezzębne

Patrząc na Wolfe, trudno szukać pozytywów. Gdyby prawdziwa wataha wilków była tak agresywna, jak drużyna z Wittstock, owce radziłyby sobie bez psów pasterskich. Nic w zespole się nie klei. Wyjątek od reguły stanowił Matic Ivacic. Słoweniec wcielił się w rolę lidera i poza jedną wpadką związaną z kłopotami sprzętowymi, był naprawdę ważnym punktem zespołu.

Co z tego, skoro Ivacic nie miał oparcia. Wolfe oczekiwało występu Marcina Jędrzejewskiego. Polak musi jednak się rozjeździć. Oprócz chęci 34-latek nie był w stanie skutecznie mijać na trasie. Słabo pojechał także Lukas Baumann. 21-latek we wcześniejszych spotkaniach dał nadzieję na dobry występ. W Rzeszowie wyraźnie mu nie wyszło. Może nieco wynik poprawiłby Max Dilger, który odczuwał skutki upadku po pierwszym wyścigu. Z drugiej strony trudno oczekiwać, by zdrowy Niemiec zmienił oblicze meczu.



7R STOLARO Stal Rzeszów - 62

MSC WOLFE Wittstock - 28



7R Stolaro Stal Rzeszów:

9. Sam Masters 10+3 (3,2*,1,2*,2*)

10. Hubert Łęgowik 7 (0,3,3,1)

11. Karol Baran 7+1 (1,1,3,2*)

12. Patryk Rolnicki 14+1 (3,3,2*,3,3)

13. Adrian Cyfer 10+1 (2*,2,2,3,1)

14. Dawid Rempała 8+1 (2*,3,0,3)

15. Mateusz Majcher 6 (3,0,3)



MSC Wolfe Wittstock:

1. Matic Ivacic 12 (2,3,3,2,0,2)

2. Steven Mauer 0 (d,-,-,-)

3. Max Dilger 3 (w,2,1,-,-)

4. Fraser Bowes 3+1 (1*,0,-,w,1,1)

5. Marcin Jędrzejewski 6 (1,1,1,1,2,d)

6. Lukas Baumann 4 (1,2,0,1,d)

7. Ben Ernst 0 (0,0,0,t)

Bieg po biegu:

1. (66,22) Masters, Ivacic, Baran, Dilger (w) - 4:2 - 4:2

2. (65,75) Majcher, Rempała, Baumann, Ernst - 5:1 - 9:3

3. (65,95) Rolnicki, Cyfer, Jędrzejewski, Mauer (d) - 5:1 - 14:4

4. (66,81) Rempała, Baumann, Bowes, Łęgowik - 3:3 - 17:7

5. (67,14) Rolnicki, Dilger, Baran, Bowes - 4:2 - 21:9

6. (66,15) Ivacic, Cyfer, Jędrzejewski, Majcher - 2:4 - 23:13

7. (67,06) Łęgowik, Masters, Jędrzejewski, Ernst - 5:1 - 28:14

8. (67,12) Ivacic, Cyfer, Dilger, Rempała - 2:4 - 30:18

9. (66,01) Łęgowik, Ivacic, Masters, Bowes (w) - 4:2 - 34:20

10. (67,37) Baran, Rolnicki, Jędrzejewski, Baumann - 5:1 - 39:21

11. (67,39) Rolnicki, Masters, Bowes, Ivacic - 5:1 - 44:22

12. (66,86) Majcher, Baran, Baumann, Ernst - 5:1 - 49:23

13. (65,93) Cyfer, Jędrzejewski, Łęgowik, Ernst (t) - 4:2 - 53:25

14. (67,53) Rempała, Masters, Bowes, Baumann (d) - 5:1 - 58:26

15. (67,12) Rolnicki, Ivacic, Cyfer, Jędrzejewski (d) - 4:2 - 62:28

