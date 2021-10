Żużel. 2. Liga Żużlowa. OK Bedmet Kolejarz bez menedżera! Piotr Mikołajczak ogłosił odejście

"Szanowni Kibice!

Do dzisiaj ściska mnie serce, że zabrakło nam tak niewiele, aby zrealizować cel, jaki sobie jako OK Bedmet Kolejarz Opole postawiliśmy przed sezonem. Wykonaliśmy z wszystkimi osobami i zarządem klubu ogrom pracy, aby cel osiągnąć. Jednak to jest sport i niestety się nie udało, za co Was wszystkich przepraszam.

Chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi Klubu za stworzenie dobrych warunków pracy. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój klubu. Dziękuję sponsorom i samorządom. Dziękuję wspaniałym kibicom. Jesteście najlepsi, a poniższe obrazki zostaną na zawsze w mojej pamięci. Dziękuję zawodnikom za walkę, za oddanie serducha na torze.

Moja misja jednak już w Opolu się kończy. Teraz przychodzi czas na odpoczynek. Co dalej ze mną, to czas pokaże. Jednak teraz na minimum dwa tygodnie się wyłączam i czas poświęcam rodzinie, która odczuwa bardzo moją nieobecność w domu. Ale dziękuję mojej rodzinie za pełne wsparcie podczas całego sezonu. Dziękuję Kochane moje dziewczyny.

I mam jedną prośbę do wszystkich. Wspierajcie nadal swój klub, trzymajcie za niego kciuki. Nadal też będę klubowi doradzał i pomagał na tyle, ile będę mógł i miał czas. Wierzę, że upragniony cel uda się osiągnąć w sezonie 2022. Speedway Fan-Klub Kolejarz Opole jesteście super kibicami i nadal kibicujcie i trzymajcie kciuki za drużynę. Wierzę osobiście w to, że Zarząd klubu zrobi wszystko, aby było jeszcze lepiej" - czytamy w oświadczeniu Piotra Mikołajczaka.

OK Bedmet Kolejarz wygrał rundę zasadniczą 2. Ligi Żużlowej, a także dwumecz półfinałowy z Optibet Lokomotivem Daugavpils. W finale lepsza okazała się jednak ekipa Trans MF Landshut Devils. Niedzielna wygrana (49:40) na nic zdała się opolanom, którzy w Niemczech polegli aż 38:52, co sprawia, że kolejny rok spędzą na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Praca Mikołajczaka spotkała się jednak z uznaniem. Niedawno informowaliśmy, że znalazł się na celowniku Betard Sparty Wrocław, która chce wzmocnić sztab szkoleniowy.