​Żużel. 2. Liga Żużlowa. Lokomotiv - Wolfe. Bez Andersena i Jonassona. W co gra Kokin?

Optibet Lokomotiv to drużyna, która - przynajmniej na papierze - wygląda bardzo okazale. Zespół prowadzony przez Nikołaja Kokina jest wymieniany jako jeden z głównych faworytów do awansu do eWinner 1. Ligi. Zresztą nikogo nie powinno to dziwić, gdyż ekipę z Łotwy w listopadzie wzmocnili Hans Andersen oraz Tomas H. Jonasson. Pozostałe miejsca w składzie zajmują głównie Łotysze, lecz oni także potrafią się ścigać na wysokim poziomie.

Zaczynają oszczędzać?

Kokin na domowy mecz z Wolfe Wittstock awizował zestawienie bez Andersena i Jonassona. W co gra szkoleniowiec? Gospodarze wybierają wariant oszczędnościowy, czy jednak objeżdżeni na światowych torach zawodnicy znajdą się w składzie na pojedynek z outsiderem? Na pozycji seniorskiej pojawił się utalentowany Francis Gusts, który w Poznaniu wykręcił aż 17 punktów. Tak dobra postawa 18-latka nie uchroniła Łotyszy od porażki ze SpecHouse PSŻ-em (41:49).

Kibice zza wschodniej granicy liczą na rehabilitację Olega Michaiłowa. Ambicje tego żużlowca nie sięgają tylko jazdy w 2. Lidze Żużlowej, ale w stolicy Wielkopolski poległ z kretesem. Ogólnie to 22-latek punktuje trochę poniżej oczekiwań (średnia biegowa 1,783). Niedawno sam postawił się w negatywnym świetle, kiedy skierował środkowy palec w kierunku sędziego. Powodem było to, że nie potrafił pogodzić się z wykluczeniem.

Pojedzie kobieta?

Skład Wolfe także delikatnie odbiega od podstawowego. Z awizowanej "siódemki" tylko Sandro Wasserman, Matic Ivacic i Lukas Baumann jeździli regularnie. Fraser Bowes odjechał w tym sezonie 14 wyścigów, a Marcin Jędrzejewski wziął udział w trzech spotkaniach. Wychowanek bydgoskiej Polonii dopiero kilka tygodni temu dołączył do niemieckiej drużyny. Jak na razie szału nie robi. Pod numerem "7" znalazła się kobieta Celina Liebmann, która kiedyś już zapunktowała w zmaganiach ligowych. Jak będzie w piątek?

Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotiv Daugavpils - Wolfe Wittstock:

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 9. Francis Gusts, 10. Ricards Ansviesulis, 11. Oleg Michaiłow, 12. Ernest Matjuszonoks, 13. Jewgienij Kostygow, 14. Daniił Kołodinski.

Wolfe Wittstock: 1. Sandro Wasserman, 2. Matic Ivacic 3. Mirko Wolter, 4. Fraser Bowes, 5. Marcin Jędrzejewski, 6. Lukas Baumann 7. Celina Liebmann.

Początek meczu w piątek 16 lipca o godzinie 17:00.