Żużel. 2. Liga Żużlowa. Lokomotiv - PSŻ. Czas odrabiać zaległości! To oni włączą się do walki o awans?

Sebastian Zwiewka Żużel

Optibet Lokomotiv Daugavpils zaczyna odrabiać zaległości. Drużyna z Łotwy w bieżącym sezonie odjechała zaledwie dwa spotkania. Nikołaj Kokin musi zatem przygotować swoich podopiecznych na maraton. To oni włączą się do walki o awans i będą w stanie zagrozić niepokonanemu OK Bedmet Kolejarzowi?

