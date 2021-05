Żużel. 2. Liga Żużlowa. Lokomotiv powie Kolejarzowi „sprawdzam”

Patryk Głowacki Żużel

Niedziela przyniesie kibicom prawdziwy hit 2. Ligi Żużlowej. Naprzeciw siebie staną OK Bedmet Kolejarz Opole i Optibet Lokomotiv Daugavpils. Dla gospodarzy będzie to test, czy stać ich na awans do eWinner 1. Ligi. Tego samego dnia odbędzie się także spotkanie SpecHouse PSŻ-u Poznań z 7R Stolaro Stalą Rzeszów.

